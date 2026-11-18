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Supruga Darka Lazića, Katarina Lazić, prvi put je otvoreno govorila o detaljima iz svog privatnog života o kojima do sada nije želela da priča. Ona se osvrnula na bivši brak, razvod, ali i izazove sa kojima se suočavala u ljubavi sa popularnim pevačem Darkom Lazićem.

Katarina je iskreno govorila o njihovoj ljubavi, otkrila zbog čega su se nekada razišli, šta je presudilo da svako krene svojim putem, ali i kako ih je život nakon svega ponovo spojio i pružio im novu priliku za zajedničku budućnost.

1/6 Vidi galeriju Katarina Lazić Foto: Printskrin/Instagram

O nezgodi Darka Lazića

Kaća se, takođe, prisetila nezgode Darka Lazića koju je jedva preživeo.

- Jako mi je bilo teško, a možda mi je i teže je bilo zato što je on par dana pre toga sreo moju mlađu sestru i ostavio je svoj broj telefona i rekao je da mu se javim - rekla je Kaća i dodala da je krila od svog tadašnjeg partnera da plače zbog Darka.

1/4 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Dragana Udovičić, Kurir, Damir Dervišagić

Nije se razvela kada je obnovila kontakt sa Darkom

Katarina je otkrila da je sa Darkom ponovo stupila u kontakt dok je još uvek bila u braku, ističući da joj taj period nije nimalo lako pao. Posebno ju je pogađalo to što je pevač, uprkos tome što joj je poručivao da je i dalje voli, u međuvremenu bio sa drugim ženama.

- To mi nije bio lak period - rekla je, a potom se osvrnula i na priče da se razvela zbog Darka.

- Teško sam podnosila njegove ženidbe. Uvek sam mislila da je to-to i da se skrasio. On uporno govorio kako on mene i dalje voli, ali je uporno bio sa drugim ženama. I ja to je meni bilo strašno. Ja sam plakala i govorila, ali zašto onda nije sa mnom ako pošto meni ljudi prenesu kao e mi smo sreli Darka rekao nam je da ti dalje voli. Meni to nikako nije bilo jasno. Sad njega da pitaš on će reći: "Ja sam tebe ostavio jer te volim jer ja nisam bio spreman da se smirim. Ja nisam želeo da da tebe varam. Nisam želeo da te povređujem. Ja sam tebe zato ostavio". Ali i što je možda sada sa ove tačke gledišta ok - rekla nam je.

1/10 Vidi galeriju Darko Lazić danas proslavlja prvi rođendan ćerki Srni koju je dobio u drugom braku sa Katarinom Lazić. Foto: Boba Nikolić

Nezgoda joj ostavila traumu, zbog svega otišla od kuće

Katarina se prisetila i teške saobraćajne nezgode koju su ona i Darko doživeli neposredno pred prvi rođendan njihove ćerke. Kako je otkrila, ovaj događaj ostavio je velike posledice na nju, a dodatno ju je pogodilo to što je Darko u tom trenutku bio u alkoholisanom stanju.

Veliku traumu je na nju ostavio udes koji su ona i Darko doživeli pred ćerkicin prvi rođendan. On je tada bio u alkoholisanom stanju, a Kaća priznaje da mu zamera i da je tada otišla od kuće, prenosi "Blic".

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