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Dragan Stojković Bosanac decenijama je jedno od prepoznatljivih imena domaće muzičke scene. Čuveni harmonikaš, kompozitor i muzički producent tokom bogate karijere sarađivao je sa brojnim velikim imenima estrade, a publika ga danas prati i kao člana žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", gde svojim znanjem i iskustvom ocenjuje mlade pevače.

Ipak, ono što mnogi ne znaju jeste da se iza njegove uspešne muzičke karijere krije i ozbiljno akademsko obrazovanje. Naime, Bosanac je završio Ekonomski fakultet, i to nakon što se krajem sedamdesetih godina preselio u Beograd.

Išao i u mzičku školu

1/5 Vidi galeriju Dragan Stojković Bosanac Foto: Petar Aleksić, Kurir Televizija, Damir Dervišagić

Dragan Stojković rođen je u Sarajevu, a odrastao je u Konjicu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Muzika je od malih nogu bila važan deo njegovog života, pa je paralelno sa redovnim školovanjem pohađao i nižu muzičku školu. Četvorogodišnje obrazovanje završio je u klasi profesora Sergeja Beljajeva.

Iako je ljubav prema muzici odredila njegov životni put, Bosanac nije zapostavio ni obrazovanje. Po dolasku u Beograd upisao je Ekonomski fakultet, koji je uspešno završio, a stečena diploma kasnije mu je omogućila da se zaposli i u državnoj instituciji.

Jedno vreme radio je u Radio Beogradu, gde je obavljao i funkciju glavnog i odgovornog urednika Muzičke produkcije.

O svom obrazovanju i periodu kada je počinjao da radi u državnoj firmi govorio je i sam jednom prilikom, otkrivši da je tadašnja procedura bila veoma ozbiljna, te da je njegova diploma morala da prođe proveru.

I ćerka Džidža fakultetski obrazovana

Ljubav prema obrazovanju Bosanac je preneo i na svoju ćerku, pevačicu Aleksandru Džidžu Stojković, koja se takođe može pohvaliti značajnim akademskim obrazovanjem.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Džidža Stojković Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić

Ona je završila Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, a nakon osnovnih studija stekla je i master diplomu.

Ipak, Džidža ne voli da se njeno obrazovanje posebno ističe prilikom predstavljanja u javnosti. Kako je ranije govorila, neprijatno joj je kada je u emisijama najavljuju kao magistru muzike, jer smatra da bi njen umetnički rad i pevačka karijera trebalo da budu u prvom planu.

Kurir.rs/Pink.rs

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