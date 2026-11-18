Slušaj vest

Pevačica Dragana Mirković ne krije da joj je unuka Ksenija postala centar sveta. Ona ističe da joj je ona "najveći dar", te da je devojčica odavno progovorila.

- Dobila sam unukicu koja se zove Ksenija. Moj sin se oženio i ima ćerkicu i to je najveći dar koji sam mogla da dobijem otkako sam dobila svoju decu - rekla je Dragana nedavno u podkastu kod Bokija 13, pa otkrila da li će joj smetati da je Ksenija zove baba.

- Sa zadovoljstvom i nisam protiv toga. Blagoslov je biti baka i uživati u tome, i ponosno nosim tu titulu. Nikako ne želim da me zove Gago, dovoljno ljudi me tako zove. Ja želim da me zove bakom, jer je to meni draga titula i moram da ti priznam da je progovorila. Prva reč joj je "bako". Nisam joj puno pričala, ali sam joj govorila stalno: "Voli te tvoja baka najviše na svetu" i samo odjednom je progovorila! Rekla sam: "Deco, najvažniju reč je rekla i sada nije važno šta je sledeće što će da progovori". Naravno, šalila sam se, ali mi je preslatka - kazala je pevačica.

1/6 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Dragana, inače, o naslednicima često priča javno.

- Deca uživaju, ponosni su na mamu, što je prirodno i normalno. Jako su pažljivi, šalju mi poruke, pitaju me da li sam se umorila. Ja im kažem: "Deco, šta vam je, pa znate svoju majku". Mama je stena. Nije sve uvek lagano, ali ja sam ponosna na sebe kako izdržavam - rekla je Dragana za "Premijeru".

Pogledajte dodatni snimak: