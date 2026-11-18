DRAGANA MIRKOVIĆ PONOVO POKAZALA DA JE OZBILJNA CARICA! Dok se mnoge sa estrade gnušaju ovog naziva ona ga ponosno ističe
- Dragana Mirković kaže da joj je unuka Ksenija najveći dar i da joj je centar sveta.
- Pevačica ponosno ističe titulu bake i otkriva da je devojčicina prva reč bila 'bako'.
Pevačica Dragana Mirković ne krije da joj je unuka Ksenija postala centar sveta. Ona ističe da joj je ona "najveći dar", te da je devojčica odavno progovorila.
- Dobila sam unukicu koja se zove Ksenija. Moj sin se oženio i ima ćerkicu i to je najveći dar koji sam mogla da dobijem otkako sam dobila svoju decu - rekla je Dragana nedavno u podkastu kod Bokija 13, pa otkrila da li će joj smetati da je Ksenija zove baba.
- Sa zadovoljstvom i nisam protiv toga. Blagoslov je biti baka i uživati u tome, i ponosno nosim tu titulu. Nikako ne želim da me zove Gago, dovoljno ljudi me tako zove. Ja želim da me zove bakom, jer je to meni draga titula i moram da ti priznam da je progovorila. Prva reč joj je "bako". Nisam joj puno pričala, ali sam joj govorila stalno: "Voli te tvoja baka najviše na svetu" i samo odjednom je progovorila! Rekla sam: "Deco, najvažniju reč je rekla i sada nije važno šta je sledeće što će da progovori". Naravno, šalila sam se, ali mi je preslatka - kazala je pevačica.
Dragana, inače, o naslednicima često priča javno.
- Deca uživaju, ponosni su na mamu, što je prirodno i normalno. Jako su pažljivi, šalju mi poruke, pitaju me da li sam se umorila. Ja im kažem: "Deco, šta vam je, pa znate svoju majku". Mama je stena. Nije sve uvek lagano, ali ja sam ponosna na sebe kako izdržavam - rekla je Dragana za "Premijeru".
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