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U Francuskoj ambasadi održana je modna revija Igora Todorovića, organizovana povodom 100 godina od nastanka čuvene male crne haljine Koko Šanel, a među zvanicama koje su prisustvovale ovom događaju bila je i novinarka i sisateljica Duška Jovanić.

Duška važi za jednu od prepoznatljivijih novinarki na ovim prostorima, a tokom dugogodišnje karijere izgradila je prepoznatljiv stil po direktnim pitanjima, britkim komentarima i razgovorima u kojima se ne libi da otvori i teme o kojima se često ćuti.

Njeno iskustvo u novinarstvu, ali i lični stavovi koje bez ustručavanja iznosi, učinili su je sagovornicom čija mišljenja često privlače pažnju. Upravo takav pristup pokazala je i tokom razgovora na reviji Igora Todorovića, gde je, pored mode i ličnih iskustava, govorila i o aktuelnim društvenim temama.

Za ovu priliku Duška je odabrala upravo malu crnu haljinu, u duhu večeri posvećene jednom od najprepoznatljivijih modnih klasika. Pred okupljenim predstavnicima medija, među kojima je bio i Kurir, govorila je o svom odnosu prema modi, načinu na koji bira garderobu za javne događaje, ali i o profesionalnim izazovima, gubitku, ličnim iskustvima, i temama koje su ovih dana privukle pažnju javnosti.

1/4 Vidi galeriju Duška Jovanić Foto: Kurir

Na pitanje koliko joj vremena treba da se pripremi za ovakve događaje i da li dugo bira šta će obući, Duška je otkrila da uglavnom unapred zna šta želi.

- Ne, odmah znam šta ću da obučem. I naravno, važno mi je da je kosa; nekad se našminkam sama, nekad to uradi neki profesionalac, ali uglavnom sama. Samo mi je bitno da znam gde sam došla i da to bude neki koncept.

Partneri joj se mešali u izbor garderobe: "Muškarci ne vole modu"

Otkrila je i da joj se dešavalo da se parnteri mešaju u modni izbor koji odluči da ponese na određenu priliku:

- Da, to mi se stalno dešavalo.

Kako je objasnila, muškarci uglavnom imaju prilično jednostavnu predstavu o tome kako žena treba da izgleda, dok ona voli da se igra modom i pomera granice.

- To je čuvena rečenica: muškarci ne vole modu. Mislim, kad kažem "malo moderno obučene žene", oni vole da je to vrlo jednostavno: štikla, haljina koja prati liniju tela. I često sam dobijala pitanja: "Da li ćeš ići u tome?" Da, hoću. Idem , recimo, vozom na Maskenbal u Veneciji, imam krinoline suknju i patike da bih mogla da hodam. Kaže: "Kako ćeš u tome?" Pa sad ćeš da vidiš. Jednostavno. Isto sam malopre pohvalila onu belu haljinu koja je tako, možda za neku gala večeru. On kaže: "Ne, ne, slobodno, u tome na posao."

Govoreći o svom karakteru i tome koliko ju je odlučnost koštala tokom života i karijere, Duška je istakla da je posao kojim se bavi naučio da se izbori za sebe i svoje stavove.

00:09 Duška Jovanić Izvor: Kurir

"Najmanje što ću da objašnjavam je zašto sam nešto obukla"

- Nisam ja čvrsta, umem ja da budem i ljupka, ali nekako posao me naučio da ovo nije posao za princeze, ovo je posao za neku drugu kategoriju žena, i samim tim onda vi morate da se izborite za to. Tako da, stvarno, najmanje što ću da objašnjavam je zašto sam nešto obukla.

"Najbolje je bilo onda kad mi je bilo najgore"

Na pitanje šta joj je bilo najteže na poslovnom putu, nije želela da izdvaja loše trenutke, već je istakla da i neostvarene mogućnosti imaju svoju vrednost.

Foto: Printscreen

- Pa, sve je bilo dobro. Jer i ono što se nije ostvarilo, ostaje kao neka mogućnost. I kad me uvek pitaju: "Kad vam je bilo najbolje?", ja kažem: "Onda kad mi je bilo najgore." Jer sa ove tačke gledišta su to neke stvari, neke borbe, strasti i sve ostalo. Tako da ne bih se ja žalila. Ovo je posao gde se mnoge stvari ne isplate, ali mnogo vrede.

Posebno emotivan deo razgovora odnosio se na period života koji je ostavio dubok trag na nju, kada je ostala bez dugogodišnjeg partnera Vuka Dapčevića Na pitanje kako nastaviti dalje nakon teških iskustava, Duška je odgovorila rečenicom koja je, kako je otkrila, ostavila snažan utisak na nju.

"Nisam preživela, ali sam postala neka druga osoba"

- Pa, nedavno sam prošla rečenicu koja mi se dopala. Naravno, nastaviću dalje kada to opišem. Jer kad se pretvori u literaturu, onda već dobije neku drugu dimenziju. I na pitanje: "Kako ste to preživeli?", uvek ću odgovarati: "Nisam preživela, ali sam postala neka druga osoba."

Istakla je da ne oseća potrebu da o svemu govori na društvenim mrežama i dodatno objašnjava svoja osećanja, jer je deo ličnog iskustva već pretočila u pisanu reč.

Foto: Damir Dervišagić

- Ne, nisam ja da ne pokazujem, naprotiv. Ali ne mislim da sad to treba da bude nekakva tema za društvene mreže ili za neku tu vrstu objašnjavanja. Ali ja ću to sama, odnosno, već sam napisala. I čim to napišete, to onda je već ozbiljna literatura.

Iskreno je priznala da joj nekadašnji partner još uvek jako nedostaje:

- Mnogo. I to će tako ostati. Ali ja moram da budem druga osoba da bih mogla da kažem da sam sve iznela.

Kao novinarka sa dugogodišnjim iskustvom, Duška se osvrnula i na profesionalizam, ali i na to šta svatra najvažnijim za dobar novinarski rad. Prema njenim rečima, nije dovoljno samo postaviti pitanje, već je neophodno imati sopstveni stav.

"Kad neko sve hvali, ti napadaj"

- Pa, samo imati određeni stav, mene su veliki profesionalci, polemičari, provokatori, ali u najboljem smislu te reči, naučili: kad neko sve hvali, ti napadaj. I obrnuto, kad je neko oduševljen, ti moraš da imaš stav. Pitanja možete da naučite, možete da pitate Google, ChatGPT, šta god. Ali ako nemaš stav o nečemu, onda si u problemu.

1/4 Vidi galeriju Duška Jovanić Foto: Kurir

Tokom razgovora dotakla se i aktuelne teme koja je izazvala brojne reakcije u javnosti, a reč je o nezadovoljstvu Veljka Ražnatovića nakon što je zatekao sina obučenog u suknju. Duška je istakla da je ne zanima toliko sam događaj koliko šira slika društva i pitanje koliko se kao sredina promenila.

"Nikad nismo bili nazadna sredina"

- Nisam ja gledala to zbog Veljka. Zanima me fenomenološki gde smo mi kao zemlja i da li smo se pomerili sa određene tačke ili smo i dalje jako, jako daleko i pozadi. I moram da se složim sa velikim i sjajnim Milanom Nikolićem, koji kaže da mi nikad nismo bili ni neka nazadna ni zatečena sredina, naprotiv. I mislim da je to prosto neki, kako bih rekla, rijaliti pristup celoj toj stvari, i za mene je to potpuno normalno i uvek bilo. Moja porodica, moji kumovi su predratna građanska klasa, i nikad se takva pitanja nisu postavljala. A što bi se 2026. uopšte neko na taj način bavio? Prosto, to su ljudi koji tako razmišljaju i mi se moramo, ne moramo, ali hoćemo da kažemo nekakav drugi stav.

Na dodatno pitanje da li je dete u tom uzrastu uopšte bilo svesno situacije, Duška je kratko odgovorila:

Ma ne, to nema veze. Mislim, prosto, ako se tako krene, onda ako uđemo sad u, što bi rekli, dublje i uđemo u lik i deo osobe koja to govori, onda tu mnogo što može da se kaže. Ali nema potrebe - zaključila je Duška i nastavila da uživa u večeri posvećenoj modi.

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