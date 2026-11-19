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Kako se približava Aranđelovdan, jedna od najrasprostranjenijih krsnih slava u Srbiji, domaćice uveliko pripremaju slavsku trpezu, a posebna pažnja, kao i svake godine, posvećena je slavskom kolaču i žitu. Iako svaka porodica ima svoje običaje i recepte koji se prenose s kolena na koleno, način na koji ove tradicionalne đakonije priprema Slavica Rokvić, udovica legendarnog pevača Marinka Rokvića, privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Slavica, koja je poznata kao vrsna domaćica, svojevremeno je otkrila kako pravi raskošan slavski kolač od svega nekoliko osnovnih sastojaka, čija je priprema, prema tadašnjoj računici, koštala oko 600 dinara. Međutim, to nije jedina tajna iz njene kuhinje. Podelila je i neobičan trik za pripremu slavskog žita, koje kuva čak četiri puta, a otkrila je i bez kojih salata ne može da zamisli porodičnu slavsku trpezu.

Za pripremu ovog tradicionalnog kolača potrebni su osnovni sastojci koje većina domaćica već ima u svojoj kuhinji:

* 1 kg mekog brašna

* 3 žumanca i 3 cela jajeta

* Malo soli

* Malo ulja

* 1 sveži kvasac

* 2 dl mlakog mleka i vode (pola mleko, pola voda) da kvasac nadođe

Ovaj recept je idealan za predstojeći Aranđelovdan, pošto ove godine mada mrsna slava, a kolač zadrži mleko.

Foto: Printscrean

Priprema i dekoracija:

Slavica je do detalja prenela kako izgleda sam proces mešenja, narastanja testa i ukrašavanja:

- Zamesiti, podeliti u dva testa, pustiti da naraste, pa razviti i premazati rastopljenim puterom. Uviti testo i staviti ga u podmazanu tepsiju pa na toplo da naraste. Za to vreme od vode i brašna zamesiti i napraviti ukrase. Premazati kolač žumancetom, staviti bosiljak i ukrase, prekriti folijom pa u zagrejanu rernu na 220 stepeni, peći 45 minuta“, objasnila je Slavica.

Foto: Printscrean

Kolač zahvaljujući premazivanju puterom i žumancetom dobija prepoznatljivu zlatnu koricu i mekoću, dok ukrasi od vode i brašna uz grančicu bosiljka daju pravi svečani izgled.

Porodica Rokvić slavi Svetog Stefana, a kada je pripremala svoju slavu, Slavica je pokazala kako priprema žito.

Slavsko žito Slavice Rokvić

Cela porodica je okrenuta veri i pravoslavlju, te ne čudi što je žito oblikovala u krst i ukrasila ga orasima i suvim voćem.

Trik od četiri kuvanja

Prvi i osnovni korak jeste detaljno čišćenje pšenice od nečistoća i ispiranje pod mlazom vode. Zatim se žito stavlja u veću posudu jer tokom termičke obrade znatno bubri.

Čim voda provri, ostavi se da vri nekoliko minuta, a potom se ta tečnost prosipa dok pšenica ostaje u cediljki. Naliva se nova, hladna voda i postupak se ponavlja. Slavica napominje da je ovaj proces potrebno ponoviti ukupno četiri puta kako bi se voda potpuno izbistrila, pri čemu će zrna već početi da pucaju.

1/6 Vidi galeriju Slavica Rokvić sprema za krsnu slavu Foto: Pritnscreen/Instagram

Nakon što voda četvrti put proključa, posuda se sklanja sa šporeta. Šerpa se poklopi i premesti na hladnije mesto, a zatim dobro ušuška starim jastukom ili ćebetom. Posle nekoliko sati stajanja, zrna će se sama skuvati, raspuknuti i ohladiti.

Obavezne salate na njenoj trpezi

Slavica je otkrila i koje su omiljene salate njene porodice.