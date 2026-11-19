ŠEST NEKRETNINA U ŠIROM BALKANA! Neda Ukraden ima stanove u Beogradu, kuće na moru, a jednu vilu izdavala DNEVNO za 2.377 €! Evo gde je sve ulagala milione
- Neda Ukraden je deo zarade iz muzičke karijere ulagala u nekretnine i danas ima imovinu u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori.
- U Beogradu poseduje luksuzan stan u elitnom delu grada i još dva manja stana na Banovom brdu.
- U Hrvatskoj ima stan u Zagrebu, kuću u Imotskom i vilu koju je izdavala, dok letnje mesece često provodi u Boki Kotorskoj.
Pevačica Neda Ukraden decenijama je gradila uspešnu muzičku karijeru, ali je novac koji je zarađivala na nastupima i koncertima umela i pametno da uloži. Danas se može pohvaliti brojnim nekretninama u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, među kojima su luksuzni stanovi, kuće i vile, a pojedine su joj donosile i dodatne prihode od izdavanja.
Dok su mnoge njene kolege ogromne honorare trošile na luksuzan život, Neda je deo svoje zarade ulagala u nekretnine. Prema ranijem pisanju Kurira, pevačica ima čak tri nekretnine u Beogradu, dve u Hrvatskoj i jednu u Crnoj Gori, gde godinama provodi letnje mesece sa porodicom.
Tri nekretnine u Beogradu
Jedna od najvrednijih nekretnina Nede Ukraden nalazi se u elitnom delu Beograda. Reč je o luksuznom stanu koji je pevačica uredila po svom ukusu, a koji, prema rečima njene ćerke Jelene, ima više od 100 kvadratnih metara.
Koliko je njihov porodični dom prostran, Jelena je svojevremeno otkrila govoreći o zajedničkom životu sa majkom.
– Sreća je da imamo veliki stan toliko da moramo da se dozivamo telefonima i da pišemo poruke jedni drugima – ispričala je Jelena, objašnjavajući da Neda u velikom domu uvek može da pronađe mir i odmori se od brojnih poslovnih obaveza.
Pevačica je svojevremeno na društvenim mrežama pokazala i pogled sa terase koji su mnogi opisivali kao pogled od milion dolara.
Međutim, to nije sve što poseduje u srpskoj prestonici. Neda ima još dva manja stana na Banovom brdu.
Kuća u Imotskom i nekretnina u Zagrebu
Neda je ulagala i u nekretnine u Hrvatskoj. Osim stana u Zagrebu, u njenom nekretninskom portfoliju nalazi se i kuća u Imotskom.
Domaći mediji ranije su pisali da je pevačica pored porodične kuće u Hrvatskoj izgradila luksuznu vilu koju je odlučila da izdaje.
Kako se svojevremeno navodilo, cena najma te nekretnine iznosila je od 2.377 evra, u zavisnosti od termina i dužine boravka, dok je kapara bila 500 evra.
Vila je, prema objavljenim informacijama, raspolagala sa pet spavaćih soba, više kupatila, potpuno opremljenom kuhinjom, garažom, privatnim parkingom i prostranim terasama. Posebnu toplinu enterijeru davao je veliki kamin.
Vila u Boki Kotorskoj njena je letnja oaza
Među nekretninama koje se povezuju sa Nedom Ukraden nalazi se i kuća u Boki Kotorskoj, gde pevačica godinama rado provodi odmor.
Neda je u više navrata na društvenim mrežama pokazivala delove svog primorskog doma, a posebnu pažnju privlačila je terasa sa pogledom na more.
Za nju ovaj kraj ima i emotivnu vrednost, pa je svojevremeno, govoreći o lepotama Boke, istakla da je upravo ona za nju bila poput Sen Tropea.
Iako iza sebe ima višedecenijsku karijeru i brojne hitove, Neda i dalje aktivno nastupa, a vreme između poslovnih obaveza najradije provodi sa ćerkom, zetom i unucima.
Pevačica je tako, pored bogate muzičke karijere, tokom godina stvorila i značajnu imovinu, raspoređenu u tri države. Kolika je ukupna tržišna vrednost njenih nekretnina nije javno potvrđeno, ali je jasno da je deo novca zarađenog na estradi dugoročno ulagala u stanove i kuće.