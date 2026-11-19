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Pevačica Neda Ukraden decenijama je gradila uspešnu muzičku karijeru, ali je novac koji je zarađivala na nastupima i koncertima umela i pametno da uloži. Danas se može pohvaliti brojnim nekretninama u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, među kojima su luksuzni stanovi, kuće i vile, a pojedine su joj donosile i dodatne prihode od izdavanja.

Dok su mnoge njene kolege ogromne honorare trošile na luksuzan život, Neda je deo svoje zarade ulagala u nekretnine. Prema ranijem pisanju Kurira, pevačica ima čak tri nekretnine u Beogradu, dve u Hrvatskoj i jednu u Crnoj Gori, gde godinama provodi letnje mesece sa porodicom.

Tri nekretnine u Beogradu

Jedna od najvrednijih nekretnina Nede Ukraden nalazi se u elitnom delu Beograda. Reč je o luksuznom stanu koji je pevačica uredila po svom ukusu, a koji, prema rečima njene ćerke Jelene, ima više od 100 kvadratnih metara.

Koliko je njihov porodični dom prostran, Jelena je svojevremeno otkrila govoreći o zajedničkom životu sa majkom.

– Sreća je da imamo veliki stan toliko da moramo da se dozivamo telefonima i da pišemo poruke jedni drugima – ispričala je Jelena, objašnjavajući da Neda u velikom domu uvek može da pronađe mir i odmori se od brojnih poslovnih obaveza.

Foto: Printscreen Instagram

Pevačica je svojevremeno na društvenim mrežama pokazala i pogled sa terase koji su mnogi opisivali kao pogled od milion dolara.

Međutim, to nije sve što poseduje u srpskoj prestonici. Neda ima još dva manja stana na Banovom brdu.

Kuća u Imotskom i nekretnina u Zagrebu

Neda je ulagala i u nekretnine u Hrvatskoj. Osim stana u Zagrebu, u njenom nekretninskom portfoliju nalazi se i kuća u Imotskom.

Domaći mediji ranije su pisali da je pevačica pored porodične kuće u Hrvatskoj izgradila luksuznu vilu koju je odlučila da izdaje.

Kako se svojevremeno navodilo, cena najma te nekretnine iznosila je od 2.377 evra, u zavisnosti od termina i dužine boravka, dok je kapara bila 500 evra.

1/7 Vidi galeriju Pevačica Neda Ukraden večeras, 5. novembra, održava veliki koncert u srpskoj prestonici, u MTS Dvorani Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Vila je, prema objavljenim informacijama, raspolagala sa pet spavaćih soba, više kupatila, potpuno opremljenom kuhinjom, garažom, privatnim parkingom i prostranim terasama. Posebnu toplinu enterijeru davao je veliki kamin.

Foto: Printscreen

Vila u Boki Kotorskoj njena je letnja oaza

Među nekretninama koje se povezuju sa Nedom Ukraden nalazi se i kuća u Boki Kotorskoj, gde pevačica godinama rado provodi odmor.

Neda je u više navrata na društvenim mrežama pokazivala delove svog primorskog doma, a posebnu pažnju privlačila je terasa sa pogledom na more.

1/5 Vidi galeriju Neda Ukraden Foto: Privatna Arhiva, Shutterstock, Printscreen, Kurir Televizija, Printscreen

Za nju ovaj kraj ima i emotivnu vrednost, pa je svojevremeno, govoreći o lepotama Boke, istakla da je upravo ona za nju bila poput Sen Tropea.

Iako iza sebe ima višedecenijsku karijeru i brojne hitove, Neda i dalje aktivno nastupa, a vreme između poslovnih obaveza najradije provodi sa ćerkom, zetom i unucima.