Pevačica Emina Jahović iza sebe ima brak i razvod od Mustafe Sandala , turske mega-zvezde, koji je i te kako ostavio traga na njoj. Ona ne krije da je njena majka jako volela Mustafu, te da nije bila za to da se razvede od njega.

- Pa, razvod je najlakši na papiru. Mislim, to je neka stvar... I najlakši je u onom trenutku kada se to desi. Nikad se nisam pokajala što sam se razvela, i to je velika stvar. Jer je ljubavi nestalo. Ne mogu da kažem da je nestalo poštovanja, ali stvarno ljubavi je nestalo i mi smo se razišli kao prijatelji. Ali život donese neke različite situacije, pa se nekako umešaju i neki drugi ljudi, neke druge situacije, i onda stvari postanu onako malo komplikovanije, pa taj razvod dobije opet neki oblik koji nisi očekivao, recimo. Posebno kad su u pitanju deca. A to je ono na šta sam ja najosetljivija. Tako da, hvala Bogu, sad smo dobro. Sad smo. .. bilo je tih trenutaka kad ja nisam bila baš u nekoj komunikaciji sa svojim bivšim mužem, a meni je to bilo stvarno potrebno - jasna je bila ona.