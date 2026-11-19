TEKILA, KOKTELI I MEKSIČKI SPECIJALITETI! Anastasija izvela Gudelja za rođendan, fudbalera sačekalo posebno iznenađenje, a tek poruku koja ga je sačekala (FOTO)
Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj proslavili su njegov 35. rođendan u Madridu, gde odnedavno žive sa četvoromesečnim sinom Ilijanom. Pevačica je pokazala kako je izgledala proslava koju su organizovali u društvu prijatelja, a osim bogate trpeze i koktela, pažnju je privuklo i posebno iznenađenje pripremljeno za slavljenika.
Anastasija je na društvenim mrežama objavila fotografije sa rođendanske večere, na kojoj su dominirali specijaliteti meksičke kuhinje, dok su gosti uživali u koktelima i tekili.
Međutim, najupečatljiviji detalj stigao je na kraju večeri, kada je pred fudbalera iznet neobičan rođendanski desert.
Umesto klasične torte, Gudelj je dobio voćni kup sa sladoledom, ukrašen svećicom i malim vatrometom, uz natpis:
– Srećan 35. rođendan, Nema.
Fotografije koje je Anastasija podelila pružile su pratiocima priliku da zavire u atmosferu privatne proslave, koju su supružnici organizovali nakon preseljenja u špansku prestonicu.
"Bog nas je spojio"
Podsetimo, Anastasija je suprugu na njegov rođendan, 16. novembra, uputila emotivnu čestitku u kojoj mu je zahvalila za ljubav i sve što čini za njihovu porodicu.
Posebno je naglasila da je uverena da mu je ovo najsrećniji rođendan jer je već dobio najlepši poklon, njihovog sina Ilijana.
– Ne postoji niko poput tebe – napisala je pevačica u poruci u kojoj je istakla koliko je zahvalna što sa Nemanjom deli život.
Anastasija je poručila i da veruje da ih je Bog spojio, poželela suprugu zdravlje i još mnogo zajedničkih rođendana.
Preselili se u Madrid
Podsetimo, Anastasija i Nemanja nedavno su napustili Sevilju, gde su živeli u luksuznom domu čija se vrednost procenjuje na šest miliona evra.
Razlog selidbe bio je novi Gudeljev profesionalni angažman, nakon što je fudbaler potpisao jednogodišnji ugovor sa španskim Hetafeom.
Anastasija se sa suprugom i sinom preselila u Madrid, gde je već pokazala delove naselja u kojem žive. Na snimcima su se mogle videti raskošne kuće, uređene ulice, visoki zidovi i ograde koje stanarima obezbeđuju privatnost.
Ipak, najveća promena u njihovom životu nije bila selidba, već dolazak sina Ilijana, koji je rođen 15. jula u Sevilji.
Zanimljivo je da je dečak 16. novembra napunio tačno četiri meseca, upravo na dan kada je njegov otac proslavio 35. rođendan, pa je porodica Gudelj imala dvostruki razlog za slavlje.