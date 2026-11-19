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Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj proslavili su njegov 35. rođendan u Madridu, gde odnedavno žive sa četvoromesečnim sinom Ilijanom. Pevačica je pokazala kako je izgledala proslava koju su organizovali u društvu prijatelja, a osim bogate trpeze i koktela, pažnju je privuklo i posebno iznenađenje pripremljeno za slavljenika.

Anastasija je na društvenim mrežama objavila fotografije sa rođendanske večere, na kojoj su dominirali specijaliteti meksičke kuhinje, dok su gosti uživali u koktelima i tekili.

Međutim, najupečatljiviji detalj stigao je na kraju večeri, kada je pred fudbalera iznet neobičan rođendanski desert.

Umesto klasične torte, Gudelj je dobio voćni kup sa sladoledom, ukrašen svećicom i malim vatrometom, uz natpis:

– Srećan 35. rođendan, Nema.

Fotografije koje je Anastasija podelila pružile su pratiocima priliku da zavire u atmosferu privatne proslave, koju su supružnici organizovali nakon preseljenja u špansku prestonicu.

1/5 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram

"Bog nas je spojio"

Podsetimo, Anastasija je suprugu na njegov rođendan, 16. novembra, uputila emotivnu čestitku u kojoj mu je zahvalila za ljubav i sve što čini za njihovu porodicu.

Posebno je naglasila da je uverena da mu je ovo najsrećniji rođendan jer je već dobio najlepši poklon, njihovog sina Ilijana.

– Ne postoji niko poput tebe – napisala je pevačica u poruci u kojoj je istakla koliko je zahvalna što sa Nemanjom deli život.

Anastasija je poručila i da veruje da ih je Bog spojio, poželela suprugu zdravlje i još mnogo zajedničkih rođendana.

Preselili se u Madrid

Podsetimo, Anastasija i Nemanja nedavno su napustili Sevilju, gde su živeli u luksuznom domu čija se vrednost procenjuje na šest miliona evra.

Razlog selidbe bio je novi Gudeljev profesionalni angažman, nakon što je fudbaler potpisao jednogodišnji ugovor sa španskim Hetafeom.

1/7 Vidi galeriju Novopečeni roditelji Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Anastasija se sa suprugom i sinom preselila u Madrid, gde je već pokazala delove naselja u kojem žive. Na snimcima su se mogle videti raskošne kuće, uređene ulice, visoki zidovi i ograde koje stanarima obezbeđuju privatnost.

Ipak, najveća promena u njihovom životu nije bila selidba, već dolazak sina Ilijana, koji je rođen 15. jula u Sevilji.