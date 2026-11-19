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Darko Lazić poznat je kao veliki ljubitelj adrenalina i brze vožnje, a osim automobila, posebnu strast gaji prema motorima i kvadovima.

Pevač često sa prijateljima odlazi u vožnje po šumskim predelima u okolini Brestača, gde uživa u avanturama daleko od svakodnevnih obaveza.

Kako je ovih dana imao nešto više slobodnog vremena, odlučio je da ga iskoristi upravo na način koji mu najviše prija. Lazić se snimio sa ekipom tokom vožnje kvadovima, a potom pokazao i kako izgleda nakon avanture.

Čupav, isprskan i prekriven blatom, Darko nije krio koliko je uživao, a posebnu pažnju privukao je i prizor male prodavnice na vrhu brda koju su posetili. Pevača je ovo mesto, kako je pokazao, podsetilo na detinjstvo.

1/5 Vidi galeriju Darko Lazić raščupan i u blatu Foto: Printscrean

"Krenuo sam da treniram"

Darko je nedavno istakao da je svestan da će mu ova godina biti teška, ali da je zarad porodice spreman na to.

- Supruga utiče jako dobro na mene, vodi računa o meni. Džabe trud, da ja to ne želim, ali lepo se osećam i sviđa mi se to. Sazreo sam odavno, ali sam se malo pravio lud - rekao je i dodao:

- Krenuo sam posle godinu i po dana da treniram. Mnogo toga sam promenio, o tome ću pričati u nekom narednom periodu. Godina će biti jako teška za mene i psihički i fizički, ali isplivaću zbog mog zdravlja i moje dece i cele porodice. Vraćam se na starog Darka kakvog je narod voleo, onog pravog Darka - rekao je on i dodao:- Sada kada vidim mlađe kolege kako žive, vidim svoje greške, posavetujem ih, ali ne slušaju. Kao: "Ti ćeš da mi pričaš?", ali sve je to život, dođe trenutak kada se opametiš i kažeš da je dosta.