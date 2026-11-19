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Pevačica i glumica Nives Celzijus godinama vodi sudsku bitku kako bi zaštitila svoj deo luksuznih nekretnina u Zagrebu, koje poseduje sa bivšim suprugom, nekadašnjim fudbalerom Dinom Drpićem. Međutim, u postupku koji je pokrenula protiv njega i kompanije B2 Kapital došlo je do neočekivanog preokreta. Sud je evidentirao prekid postupka, dok se Drpić suočava sa novim zahtevima za prinudnu naplatu zbog neplaćenih komunalnih računa.

Kako piše hrvatski portal Imperijal, Nives je još 2021. godine pokrenula postupak kako bi sprečila da njena polovina dva stana u zagrebačkom naselju Šestine bude predmet prinudne naplate zbog dugovanja obezbeđenih hipotekom.

Reč je o nekretninama u luksuznoj stambenoj zgradi, u kojoj bivši supružnici i danas žive, ali u odvojenim stanovima.

Iako su nakon razvoda uspeli da sačuvaju dobre porodične odnose, imovinska pitanja godinama su bila predmet sudskog spora.

1/5 Vidi galeriju Dino Drpić Foto: ULI DECK / AFP / Profimedia, Profimedia

Ne zna se što je prekinut proces

Prema informacijama koje je objavio Imperijal, poslednje ročište u ponovljenom postupku pred Opštinskim sudom u Novom Zagrebu bilo je zakazano za 22. oktobar 2026. godine, ali nije održano. Dan ranije, 21. oktobra, u sudsku evidenciju pristigli su podnesci Nives Celzijus i tužene strane.

Istog dana sudija Martina Klanac evidentirala je odlaganje ročišta, ali i prekid postupka, što predstavlja značajan preokret u dugogodišnjem sporu.

Ipak, razlozi zbog kojih je postupak prekinut nisu javno razjašnjeni. Zbog toga se zasad ne može tvrditi da je pevačica odustala od tužbe, da je postignuto poravnanje ili da je pitanje hipoteke konačno rešeno.

Hipoteka viša od milion evra

Podsetimo, na spornim nekretninama upisana je hipoteka u iznosu od čak 9,5 miliona nekadašnjih hrvatskih kuna, što je približno 1,26 miliona evra.

Hipoteka potiče iz kreditnog aranžmana sa Zagrebačkom bankom iz 2007. godine, dok je potraživanje 2018. preneto na kompaniju B2 Kapital.

1/12 Vidi galeriju Nives Celzijus Foto: Printskrin/Instagram

Nives je tokom postupka tvrdila da je hipoteka uspostavljena bez njenog znanja i saglasnosti, zbog čega je zahtevala da se prinudna naplata proglasi nedopuštenom kada je reč o njenom vlasničkom udelu.

Sud je 2024. godine prvobitno odbio njen zahtev, ali je viši sud u Splitu tokom 2025. ukinuo tu odluku i predmet vratio na ponovno odlučivanje.

Upravo u tom ponovljenom postupku sada je evidentiran prekid.

Stigla nova naplata zbog smeća

Dok se čeka razjašnjenje sudske odluke, bivši hrvatski fudbaler našao se pred još jednim finansijskim problemom.

Prema dokumentaciji koju je objavio Imperijal, zagrebačko komunalno preduzeće pokrenulo je postupak zbog neplaćenih računa za odvoz smeća.

Nives Celzijus Foto: Printscreen/imperijal.net

Osnovni dug iznosi 36,89 evra, dok su dodatni javnobeležnički troškovi obračunati u iznosu od 25 evra.

Reč je o neplaćenim računima za period od aprila do novembra 2025. godine.

Rešenje o prinudnoj naplati objavljeno je na sudskoj oglasnoj tabli 12. novembra, a rok za dostavljanje ističe 23. novembra 2026. godine.

Ovo nije prvi put da se Drpić suočava sa sličnim problemima. Ranije je pokrenut i postupak zbog neplaćenih računa za vodu, a prema pisanju hrvatskog portala, u zemljišnim knjigama evidentirano je i poresko potraživanje države.

Žive pod istim krovom posle razvoda

Zanimljivo je da, uprkos višegodišnjim imovinskim problemima, Nives i Dino u javnosti ostavljaju utisak porodice koja je uspela da prevaziđe nesuglasice iz prošlosti. Njihova ćerka Tajša Drpić više puta je na društvenim mrežama pokazivala zajedničke porodične trenutke, u kojima su učestvovali njeni roditelji, brat Leone, ali i nova partnerka njenog oca.

Bivši supružnici žive u istoj stambenoj zgradi, u zasebnim stanovima, a Nives je u više navrata govorila o njihovom odnosu nakon razvoda.

– Nismo razdvojeni, skoro uvek smo zajedno, osim ako nismo na putu ili je on sa svojom devojkom. Odlično funkcioniše, naravno kada duže ostanete sa nekim, dođe do nekih neslaganja, ali do danas, on je i dalje jedan od mojih najboljih prijatelja i i dalje ga neizmerno volim - rekla je Nives u podkastu 'Šou na kvadrat'.