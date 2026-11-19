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Nada Topčagić gostovala je u emisiji „Amidži šou“, gde je odgovarala na pitanja gledalaca pristigla putem Instagrama. Među brojnim temama o kojima je govorila našao se i njen odnos sa koleginicom Zoricom Brunclik, o kojem su se ranije često mogle čuti različite spekulacije.

Nada je ovom prilikom otkrila da između njih nikada nije bilo sukoba, ističući da prema Zorici, ali i njenom suprugu Kemišu, gaji velike simpatije.

Nikad nisam bila u sukobu sa njom, mnogo volim i nju i Kemiša i tu porodicu - rekla je Nada.

1/10 Vidi galeriju Zorica Brunclik i Kemiš na snimanju Pinkovih zvezda Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Ne mogu više da plaćam račune"

Podsetimo, Nada je nedavno govorila i o imovini koju su ona i suprug Zlatko godinama sticali, ali i troškovima koje sa sobom nosi održavanje brojnih nekretnina.

Kako je tada priznala, nekada joj je život bio mnogo jednostavniji, dok danas teško uspeva da postigne sve obaveze koje ima oko stanova i kuća.

1/4 Vidi galeriju Nada Topčagić Foto: Printscreen Pink

- Nekada mi je bila mirna glava. Niti sam imala troškova, niti sam razmišljala o plaćanjima. Imala sam svoj stančić i bila sam najsrećnija. Ništa mi nije falilo. Ovako čitav život nešto kupuješ, pa kad kupiš moraš da središ, pa kad središ moraš da održavaš, a održavanje košta. Taman rešiš jedan problem, onda moraš drugi i tako sve u krug. Čovek ne može više da se naplaća svega toga. Naravno, hvala Bogu da smo Zlatko i ja mogli sve to da kupimo i priuštimo, taman posla da kukam, ali čoveče ne mogu postići sve da obiđem i namirim. Rasprodaću sve nekretnine, ne mogu više da plaćam račune i rintam. Pa, majke mi. Neću više da me boli glava - izjavila je Nada, prenosio je "Alo".