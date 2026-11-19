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Pevač Boris Režak onesvestio se nakon koncerta kolege Slavka Banjca u beogradskoj MTS dvorani. Tokom proslave organizovane za najbliže, pevač je iznenada pao, a među prvima koji su pritrčali da mu pruže pomoć našao se proslavljeni sportista Savo Milošević. On se sada oglasio na mrežama i progovorio o svom stanju.

Uz objavljenu pesmu „Gospodska ulica“ i emotikon crvenog srca, pevač je kratko poručio:

"Hvala svima što brinete... Dobro sam sada".

Boris Režak Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Prema svedočenju izvora koji se zatekao na licu mesta, neprijatna scena dogodila se na zabavi nakon koncerta.

- Boris se na afteru samo srušio. Ne znam šta mu se desilo, da li je kolabirao ili mu je iznenada pozlilo - otkrio je izvor sa lica mesta.