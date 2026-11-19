OGLASIO SE BORIS REŽAK POŠTO JE PAO U NESTVEST: Pevač otkrio kako se oseća
Pevač Boris Režak onesvestio se nakon koncerta kolege Slavka Banjca u beogradskoj MTS dvorani. Tokom proslave organizovane za najbliže, pevač je iznenada pao, a među prvima koji su pritrčali da mu pruže pomoć našao se proslavljeni sportista Savo Milošević. On se sada oglasio na mrežama i progovorio o svom stanju.
Uz objavljenu pesmu „Gospodska ulica“ i emotikon crvenog srca, pevač je kratko poručio:
"Hvala svima što brinete... Dobro sam sada".
Podsetimo, Prema svedočenju izvora koji se zatekao na licu mesta, neprijatna scena dogodila se na zabavi nakon koncerta.
- Boris se na afteru samo srušio. Ne znam šta mu se desilo, da li je kolabirao ili mu je iznenada pozlilo - otkrio je izvor sa lica mesta.
- Savo Milošević je odmah priskočio da mu pomogne, svi su poskočili. Čovek je vrlo brzo došao sebi, možda je samo kolabirao, ko će znati - ispričao je izvor.