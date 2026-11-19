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Nekadašnja članica grupe „Models“, Ivana Stamenković Sindi, ponovo je privukla pažnju na društvenim mrežama, ovoga puta fotografijama sa luksuznog odmora u Dubaiju. Iako se muzikom danas bavi znatno manje nego ranije i nastupa tek povremeno, čini se da kada su putovanja u pitanju ne štedi, pa je za predah od svakodnevnih obaveza izabrala jedan od poznatih prestižnih rizorta.

Sindi je podelila niz fotografija nastalih na različitim lokacijama u okviru kompleksa, a posebno su se izdvojili kadrovi sa terase sa koje se pruža pogled na more i palme, kao i fotografija sa drvenog mostića iznad kanala, u čijoj se pozadini vidi čuveni Burdž Al Arab.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Bivša pevačica pokazala je i kako započinje jutro uz kafu u raskošnom ambijentu hotela, dok je jedan od kadrova zabeležila i ispred ogledala u luksuznom hodniku ukrašenom arapskim motivima.

Evo od čega živi

Iako su njeni pratioci navikli je njen sadržaj na mrežama ispunjen luksuznim putovanjima i skupocenom garderobom, mnogi se pitaju odakle joj novca.

Jednom prilikom Sindi je otkrila od čega danas živi.

Ona je počela da radi već sa 14 godina, što joj je omogućilo da sada živi na visokoj nozi. Sada, ističe da zarađuje od reklama na društvenim mrrežama i kaže da od ovog posla može dobro zaraditi, pod uslovom da se posao dobro obavlja, što privlači razne kompanije.

- Radim razne vrste reklama na Instagramu, tako da je to ono sada čime se bavim. Radila sam i dugi niz godina od svoje 14 godine tako da sada mogu da budem i u penziji, valjda sam i zaslužila - naglasila je ona i otkrila da li se od tog posla može dobro zaraditi:

- Može, ako dobro radite to što radite i taj posao dobro obavljate, onda vas angažuju razne kuće. Nećemo o ciframa sada.