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Pevač Emrah Emšo, koji je široj javnosti postao poznat učešćem u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", našao se u centru pažnje nakon što se pojavila informacija da ga je jedna maloletna devojčica prijavila policiji.

Prema navodima koji su dospeli u javnost, pevač je navodno stupio u kontakt sa devojčicom kojoj do punoletstva nedostaje manje od mesec dana. O slučaju se ubrzo oglasio i sam Emšo, koji je izneo svoju stranu priče i objasnio zbog čega joj se obratio.

Naime, pevač tvrdi da je njegova namera bila da devojčici kupi haljinu za rođendan, a povodom čitave situacije oglasio se i na društvenim mrežama.

- Kupiš devojci haljinu i ona te prijavi policiji - napisao je Emrah.

1/6 Vidi galeriju Emrah Emšo Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

On se sada oglasio za medije i otkrio da je bio na sudu i da mora opet, ali kako kaže, ona će dobiti svoju haljinu.

– Haljina joj je kupljena za punoletstvo koje će biti za nekih petnaestak dana, tek treba da joj stigne. Moram priznati da haljina baš košta – rekao je Emrah Emšo za Grand.

Pevač je otkrio i da je za navodnu prijavu saznao upravo iz medija, kao i da je već dao izjavu pred nadležnim organima.

– Ja sam zapravo iz medija saznao da me je ona prijavila. Bio sam na sudu pre nekoliko dana da dam izjavu, pa uskoro opet idem. Sa njom nemam nikakvu komunikaciju, ali će haljinu svakako dobiti – poručio je Emrah za Grand.