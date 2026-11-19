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Popularni pevač Dino Merlin ponovo se našao u centru kontroverze, i to samo nekoliko meseci nakon što mu je otkazan veliki koncert u Kraljevu. Ovoga puta bura se podigla u Hrvatskoj, gde je najavljen njegov nastup na splitskoj Rivi, 30. decembra, u okviru novogodišnjih svečanosti. Međutim, deo građana ne želi da se za koncert izdvoje stotine hiljada evra, zbog čega je pokrenuta peticija koja je za kratko vreme prikupila više od 19.000 potpisa.

I dok je u Srbiji ostao bez nastupa koji je trebalo da održi početkom septembra, u Hrvatskoj se sada suočava sa nezadovoljstvom dela javnosti zbog visine troškova njegovog angažmana. Splićani koji podržavaju peticiju smatraju da bi novac namenjen koncertu bilo korisnije uložiti u zdravstvenu zaštitu, odnosno nabavku medicinske opreme za splitsku bolnicu.

Više od 19.000 ljudi traži da se koncert otkaže

Prema pisanju hrvatskih medija, među kojima je i „Slobodna Dalmacija“, na platformi Peticije.hr pokrenuta je inicijativa kojom se od gradonačelnika Splita Tomislava Šute zahteva da odustane od organizacije Merlinovog koncerta.

Povod za nezadovoljstvo jeste ukupna cena organizacije nastupa, za koju se navodi da iznosi 375.000 evra sa PDV-om.

Pokretači peticije smatraju da bi ta sredstva trebalo preusmeriti za nabavku PET/CT uređaja za KBC Split, koji se koristi u dijagnostici, naročito malignih bolesti.

Za samo nekoliko dana peticiju je potpisalo više od 16.000 ljudi, čime je znatno premašen prvobitni cilj od 10.000 potpisa.

1/5 Vidi galeriju Pevač u epicentru neprilika Foto: BoBa Nikolić, Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, Boba Nikolć

Merlinu 140.000 €

Nakon što je peticija izazvala brojne reakcije, oglasili su se i predstavnici Grada Splita, koji su demantovali tvrdnje da će pevaču lično biti isplaćeno 300.000 evra.

Kako su objasnili, bruto autorski honorar Dina Merlina iznosi 140.000 evra, dok je ostatak novca namenjen produkciji, tehničkoj opremi i organizaciji koncerata 30. i 31. decembra.

Iz Grada su naveli i da će deo troškova biti pokriven sponzorskim sredstvima, kao i da ugovor sa pevačem još nije potpisan.

Kada je reč o zahtevu da se novac preusmeri u zdravstvo, predstavnici gradske vlasti istakli su da je nabavka PET/CT uređaja, čija je vrednost oko tri miliona evra, u nadležnosti hrvatskog Ministarstva zdravstva, koje bi trebalo da finansira njegovu kupovinu.

Uprkos brojnim potpisima, zasad nema potvrde da će Merlinov nastup u Splitu biti otkazan.

Otkazan koncert u Kraljevu

Ovo nije prvi put da nastup Dina Merlina izaziva veliku pažnju javnosti i kontroverze. Pevač je 5. septembra 2026. godine trebalo da održi koncert na Sportskom aerodromu u Kraljevu, ali je događaj otkazan svega nekoliko dana pre zakazanog termina.

Kako je Kurir tada pisao, organizator je za otkazivanje prvobitno okrivio kompaniju „Digi Media Production“ iz Beograda, tvrdeći da nisu ispunjene ugovorne obaveze u vezi sa obezbeđivanjem bine, produkcije i tehničkih uslova.

Pre nego što je koncert zvanično otkazan, njegovom održavanju protivio se i deo javnosti, među kojima su bili predstavnici Udruženja ratnih vojnih invalida iz Kraljeva, koji su se pozivali na ranije Merlinove izjave.

Otkazivanje je potom preraslo u spor između organizatora i pevačevog tima.

Organizator je izneo ozbiljne optužbe u vezi sa novcem uplaćenim za nastup, dok je Merlinov tim odbacio odgovornost za otkazivanje i ukazao na obaveze organizatora.

1/8 Vidi galeriju DINO MERLIN STIGAO U POSLEDNJEM ČASU! Pevač spreman da napravi još jedan SPEKTAKL, počinje sama ZAVRŠNICA Foto: Damir Dervišagić

Još nema zvanične zabrane u Splitu

Za razliku od Kraljeva, gde koncert nije održan, situacija u Splitu još nije dobila konačan epilog.