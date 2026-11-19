Slušaj vest

Čegi bend, 10.12.2026 godine, održaće svoj prvi solistički koncert u Beogradu u MTS Dvorani. Tim povodom, popularni bend organizovali su druženje sa medijima, a tom prilikom smo razgovarali o njihovj karijeri, neverovatnoj energiji koju svi imaju, ali i o njihovim nastupima na privatnim veseljima širom regiona.

Članovi benda predstavili su koncept koncerta koji donosi jedinstveno muzičko putovanje kroz decenije domaće i regionalne muzičke scene, od šezdesetih godina prošlog veka do danas. Publiku očekuju dobro poznate pesme u novim, originalnim aranžmanima, uz prepoznatljiv muzički izraz CHEGI benda koji karakterišu kreativni pristup, višeglasje i drugačije interpretacije poznatih numera.

Čegi bend, uveseljavao je mnoge sportske ličnosti, a jedan od njih je i Nikola Jokić. Čegi je bio zadužen i sa atmosferu na jednoj svadbi gde je Miloš Biković bio kum.

Međutim, ono što je najzanimljivije, a tiče se ovog sastava je to da ih ima 12 i svi su visoko muzički obrazovani. Tu je i još osam ljudi u tehnici, pa ovaj bend ima tačno 20 članova. Upravo zbog toga nas je zanimalo kako će svi stati na binu u MTS Dvorani, a i oni nisu krili da se i oni isto pitaju.

- Spremamo se uveliko, kada se desi sve ovo, kroz glavu prođe puno ideja, međutim kada dođemo na probe, shvatimo da je to to... Možemo na binu. Imamo želju da se publici odužimo za taj prvi solistički koncert! Ovo su naši dečački snovi, ono što smo maštali kao klinci nam se sada dešava - rekao je Stefan Čeganjav, feontmen i pevač benda. Kako ih u bendu ima 12, a

- Dušan je juče bio na probi, poslao mi je poruku da ne zna kako ćemo da stanemo na binu. Mnogo je efekata, svetla, ali staćemo - našalio se Stefan.

00:33 Čegi bend Izvor: Kurir

- Volimo što nas je dosta, volimo instrumentaliste, volimo da je to kvalitetno. Novac nije presudan, bitno nam je da uživamo. Stefan je jutros rekao da ako izgubi žar prema umetnosti i nastupu, ovaj posao više neće raditi, i ja se slažem sa tim - dodao je Dušan Čeganjac, kreativni direktor Chegi benda i maestro na harmonici.

O Nikoli Jokiću

Povod za razgovor o sportistima bili su snimci koji su kružili društvenim mrežama, a na kojima se vidi kako Jokić sa prijateljima uživa u provodu na moru uz njihovu muziku. Upitan o atmosferi na takvim slavljima, Stefan Čeganjac je istakao da im košarkaši posebno prijaju jer važe za jedne od najopuštenijih gostiju:

- Sportisti su nam dragi, rado sviramo za njih. Nama su košarkaši posebno dragi jer su rasterećeni, opušteni, normalni i vole provod. Bila je zabava koja se desila, mislim da su Jokić i njegovi prijatelji pravili feštu na moru. Oni umeju da se zezaju, željni su provoda.

Na ovu temu nadovezao se i Dušan Čeganjac, podelivši svoje lične utiske o susretu sa košarkašima, viralnim snimcima i srpskom NBA asu:

- Pre svega, moram da kažem da nisam mogao da verujem koliko su visoki! Ja sam mislio da sam ja visok, imam oko 195cm, ali oni... Oni su viralni na mrežama jer su opušteni, Nikola se čovek ne folira, on je to što jeste.