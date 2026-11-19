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Priča o nakitu koji je Svetlana Ceca Ražnatovićnosila pre 30 godina, tokom gostovanja u legendarnoj emisiji Milovana Ilića Minimaksa, ponovo je dospela u žižu javnosti. Godinama su kružile tvrdnje da je reč o ukradenom komadu nakita, a pevačica je sada, uz pomoć starog arhivskog snimka, demantovala ove navode i pokazala da se nakit sve vreme nalazi u njenom vlasništvu.

Ceca je ovom prilikom progovorila i o brojnim neistinama koje je prate tokom višedecenijske karijere, ističući da pojedinci, uprkos činjenicama i dokazima, nastavljaju da veruju u priče koje nemaju uporište u istini.

- Ja ili nešto demantujem ili razbijam mitove ili neke urbane legende. Dobro, neke su pozitivne, ali u principu iritantne su ove negativne koje se tako razvlače decenijski. A znaš šta sam shvatila?

Shvatila sam da u stvari onaj ko hoće da veruje u te budalaštine, gluposti i bljuvotine, on veruje. Pa možeš ti da mu pokažeš sto dokaza i da postaviš ispred njega on će da nađe razlog zašto neće verovati u to. I hvala svim onim ljudima koji nikada nisu poverovali u te budalaštine vezane za moje ime, za moju karijeru. Ne samo hvala, nego hvala im do neba.

Foto: Privatna Arhiva

"Ta priča je potpuno morbidna"

Govoreći o pravoj istini i poreklu nakita, Ražnatovićeva je demantovala navode o krađi i objasnila da je spornu ogrlicu lično kupila u inostranstvu dok se pripremala za svadbu. Kako je navela, stranica „Ceca Press”, koja poseduje arhivu njenih intervjua, pronašla je i snimak sa Minimaksovizije.

- Ta priča je potpuno morbidna. Ima sto varijanti na temu. Zato što je morbidna, ne bih volela da sad u našem intervju pričam šta sam ja sve čula i kako sam čula. Što je najgore, to se nikada nije desilo i to apsolutno nije tačno. Ogrlicu imam i dan danas, nećeš verovati, sačuvala sam je zato što je stvarno prelepa.

Tu ogrlicu sam ja kupila u Milanu kada sam išla po venčanicu. I naravno, pošto je Ceca Press stranica koja ima gotovo celokupnu arhivu mojih intervjua, sada su našli i taj intervju sa Minimaksom. Oni su to pronašli zato što se ta priča provlačila decenijama, prvo kroz rekla-kazala, sada naravno postojanjem društvenih mreža, to se i dalje širi, a u stvari je neviđena glupost, najklasičniji trač.

1/9 Vidi galeriju Ceca Ražnatović Foto: Damir Dervišagić, Printscreen Instagram / cecaraznatovic, Kurir