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Popularna pevačica Nikolija Jovanović sa svojom porodicom veći deo leta uglavnom provodi u Atini, gde je Nikolija od svoje majke, folk zvezde Vesne Zmijanac, dobila luskuznu nekretninu na moru.

Pevačica je svojevremeno studirala u tom gradu, zbog čega je veoma vezana za njega, oseća se kao kod kuće i ima mnogo prijatelja.

Prostrani stan sa fantastičnim pogledom na morsku pučinu oduzima dah, a pogled opušta um nepreglednim plavetnilom.

Budući da se luksuzna nekretnina nalazi na odličnom mestu, ne čudi što ona i Relja sa njihovom ćerkom tamo provode mnogo vremena.

Vesna i Nikolija dom su opremile prelepim stilskim nameštajem, enterijer je topao i stan udoban, a u prelepom vrtu imaju i bazen. Sa istančanim ukusom za detalje, u svakom kutku stana oseća se da su dve dame sa uživanjem osmislile koncept celog stana.

1/4 Vidi galeriju Kuća Nikolije Jovanović Foto: Printscreen/Instagram, Printcreen Instagram

Vesna imala težak život

Iako je život pevačice Vesne Zmijanac decenijama pod budnim okom javnosti, malo ko zna potresne detalje njene bolne porodične priče i teškog odnosa sa pokojnom majkom. Iza blistave karijere i velikih hitova krije se sudbina ispunjena tugom, odricanjem i ranama koje nikada nisu u potpunosti zarasle.

Krajem jeseni 1966. godine, majka joj je saopštila šokantnu odluku – da će, čim krene u školu, morati da je napusti i ode na rad u Beč, bežeći od siromaštva. Mala Vesna tada je ostala bez najveće podrške u najranijem detinjstvu.

Njeni roditelji su već bili razvedeni, a otac Dušan je, kako je pevačica kasnije isticala, redovno slao novac za njeno izdržavanje – dovoljno da ne oskudeva. Ipak, novac nije mogao da nadomesti ono najvažnije – majčinu blizinu i toplinu koja joj je tada bila najpotrebnija.

1/5 Vidi galeriju Vesna Zmijanac Foto: Marko Karovic, Screenshot

Devojčici tada nije bio jasan majčin odlazak, jer njoj nije bio potreban komforniji život i novac, već očajnička potreba za majčinom ljubavlju i blizinom. Nakon majčinog odlaska, brigu o Vesni preuzela je baka u prigradskom naselju Kovači kraj Kraljeva.

Ovaj događaj ostavio je dubok trag na pevačicu.

- Ono što sigurno znam jeste da sam ja tada u mojoj predstavi o njoj izgubila majku, a ona u meni ćerku. Sve ono što se kasnije događalo nije moglo sastaviti tu pukotinu, ma koliko god da smo se i ona i ja trudile - izjavila je Vesna.