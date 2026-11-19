SLAVLJE U DOMU ALEKSANDRA SOFRONIJEVIĆA: Kosana mu priredila iznenađenje, čestitke se samo nižu (FOTO)
Aleksandar Sofronijević danas proslavlja 43. rođendan, a njegova supruga Kosana se potrudila da svom suprugu priredi iznenađenje u njihovom porodičnom domu. Njoj je u svemu tome pomogla i njihova ćerka Tara.
Kosana je povodom njegovog rođendana ukrasila stan na Vračaru brojnim balonima, a na jednom od njih našla se i posebna poruka namenjena slavljeniku.
- Srećan rođendan tata, vole te Tara i Kosana - pisalo je na balonu.
Aca nije krio koliko ga je ovaj gest dirnuo, pa je prizor podelio sa pratiocima na Instagramu uz emotivnu poruku.
- Hvala ljubavi, hvala ti Bože na ovoj ljubavi, blagoslovu i lepoti. Volim vas anđeli moji čuvari. Tata Acko - napisao je harmonikaš.
Aca otkrio kako je upoznao Kosanu
Podsetimo, Sofronijević je ranije govorio o tome kako je počela njegova ljubavna priča sa suprugom.
- Kosana i ja… Ideja uopšte da se mi upoznamo potekla je od moje prijateljice, a i njene prijateljice Vesne Milanović i mi smo to svakako: "Nemoj molim te da me upoznaješ ni sa kim", i ona isto: "Ma kakvi on" i stalno se to tako provlačilo. Vesna je bila uporna, uporna… A to je pet godina bilo unazad… U jednom trenutku je ona mene pozvala na video poziv i kao: E vidi ko mi je tu, jao ja sav pocrvene: "Ej ćao, ćao, Kosana", "Aleksandar, ćao" i: "Ajde sada da je zapratiš na instagramu" i ja sam je zapratio i to je to, ništa, nikakvi kontakti. I, u nekom trenutku tu gde ja treniram parkirao sam auto i bila je sećam se neka bandera neki šraf nešto da sad ne cepam gume, ja sad idem polako i parkiram duže nego inače i zatvaram auto ona na izlazi i vidim ja poznata: "Beše Vesnina drugarica?, "E, beše i tu je to..." - rekao je Aleksandar i dodao:
- Sreli smo se sami u nekom trenutku života vremena i mog i njenog života i mi smo koliko smo mogli pošto je ona isto ima svoje obaveze velike i moje, nismo mogli često da se viđamo i to neko naše izlaženje je bilo nekih skoro tri meseca pa smo onda počeli da se zabavljamo, možda i duže.
Kurir.rs