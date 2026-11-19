Aca otkrio kako je upoznao Kosanu

- Kosana i ja… Ideja uopšte da se mi upoznamo potekla je od moje prijateljice, a i njene prijateljice Vesne Milanović i mi smo to svakako: "Nemoj molim te da me upoznaješ ni sa kim", i ona isto: "Ma kakvi on" i stalno se to tako provlačilo. Vesna je bila uporna, uporna… A to je pet godina bilo unazad… U jednom trenutku je ona mene pozvala na video poziv i kao: E vidi ko mi je tu, jao ja sav pocrvene: "Ej ćao, ćao, Kosana", "Aleksandar, ćao" i: "Ajde sada da je zapratiš na instagramu" i ja sam je zapratio i to je to, ništa, nikakvi kontakti. I, u nekom trenutku tu gde ja treniram parkirao sam auto i bila je sećam se neka bandera neki šraf nešto da sad ne cepam gume, ja sad idem polako i parkiram duže nego inače i zatvaram auto ona na izlazi i vidim ja poznata: "Beše Vesnina drugarica?, "E, beše i tu je to..." - rekao je Aleksandar i dodao: