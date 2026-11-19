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Da mu boravak na imanju i druženje sa životinjama posebno prijaju, pokazao je i ovog jutra kada je na društvenim mrežama podelio snimak sa farme. Naime, jedan od njegovih radnika pronašao je i uhvatio mladog sokola, što je privuklo Veljkovu pažnju. Ražnatović je odmah reagovao i insistirao da se ptica vrati u prirodu, ne krijući oduševljenje njenom lepotom.

"On je Srbin, kako njega da zatvorimo"

- Vidi ga, koja lepota, pa Srbin, moraš da ga pustiš, brate! Nemoj to, je l' si lud? Kakva kutija, to je divlja zver, pusti ga, pusti ga samo! Pa to je bre Srbin, pa kako njega da zatvorimo, je l' si ti lud? – govorio je Veljko dok je snimao sokola i ubeđivao radnika da ga oslobodi.

Foto: Printscrean

Uzgaja prasiće, proširio biznis

Podsetimo, Veljko Ražnatović poseduje i farmu prasića, a isti biznis je i njegova majka odlučila da pokrene na Avali gde je nedavno kupila plac.

Veljko Ražnatović godinama sa sinovima i suprugom Bogdanom Ražnatović živi u Titelu, a jednom je prilikom pričao o biznisu koji je razvio.

1/9 Vidi galeriju Veljko i Bogdana Foto: Pritnscreen/Instagram, Printscrean, Printscreen/Instagram

- Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživan na reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je on jednom prilikom.