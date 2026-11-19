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Feđa Dimović, poznat javnosti kao jedan od osnivača kultnog hip-hop sastava „Beogradski sindikat“, napravio je novi korak u javnom angažmanu nakon što je izabran za narodnog poslanika sa Studentske liste. Iako je njegova karijera godinama pod lupom javnosti, Dimović je uspeo da porodične prilike i intimu zadrži daleko od medijske pažnje.

„Beogradski sindikat“ nastao je 21. marta 1999. godine, a tokom dugogodišnjeg rada izrastao je u jedan od najuticajnijih hip-hop kolektiva na ovim prostorima. Prepoznatljivi su po pesmama kroz koje bez zadrške govore o društvenim pojavama, političkim zbivanjima i problemima sa kojima se suočava Srbija. Njihov muzički opus obeležili su brojni hitovi, među kojima se posebno izdvajaju „Govedina“, „Sistem te laže“, „Dogodine u Prizrenu“ i „Sviće zora“.

Foto: Printscrean

Porodični život čuva od javnosti

Iako je poznat zbog muzike i društvenog angažmana, o njegovoj supruzi se ne zna mnogo, budući da je retko eksponira u medijima.

Feđa je u braku dobio dvoje dece, ćerku Olgu i sina. Ponosni otac je u avgustu 2024. godine podelio fotografije iz porodilišta, kada je sa suprugom izašao sa njihovim drugim detetom.

Feđa Dimović Foto: Petar Aleksić

Tada nije krio sreću zbog prinove, a objava je izazvala brojne čestitke njegovih prijatelja i pratilaca.

Iako suprugu ne eksponira često, poznato je da mu je porodica veoma važna.

Kada je 2024. godine dobio drugo dete, Feđa je na Instagramu objavio fotografije sa suprugom i novorođenim sinom, a tada je otkriveno i da par već ima ćerku Olgu.

Iako je u javnosti prepoznatljiv kao jedan od osnivača "Beogradskog sindikata", Dimović je po zanimanju advokat. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i položio pravosudni ispit, dok porodični život nastoji da zadrži van medijske pažnje.