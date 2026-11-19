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Jovana Jeremić zavetovala se danas na večnu ljubav Milošu Stojanoviću zvanom Tigar. Tajna ceremonija venčanja održala se danas u crkvi u Beogradu, u krugu porodice, kumova i najbližih prijatelja.

Iako su mediji spekulisali i najavljivali veliko slavlje i licitirali sa datumom, voditeljka se odlučila da to bude intimna ceremonije i to u četvrtak, baš kao to što poslednjih godina čine svetske zvezde.

- Jovana nije želela da venčanje u crkvi bude pompenzno, jer smatra da je upitanju jedan sveti i intimni čin, a sa tim se slaže i njen partner Miloš. Jovana je blistala u skupocenoj venčanici i verujte nije skidala osmeh sa lica! Vidi se da je nikada srećnija i zaljubljenija u svom životu – navodi dobro obavešteni izvor portala Pink.rs koji je insistirao na anonimnosti.

Nakon ceremonije venčanja, obavljen je i svečani ručak, a mladenci su sve vreme bili nasmejni, raspevani i nazdravljali su sa svojim gostima.

1/4 Vidi galeriju Jovana Jeremići Tigar Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Evo kako su se upoznali

Jovana i Tigar upoznali su se u maju 2025. godine u jednom beogradskom restoranu. Susret se dogodio kako bi Joovani Miloš pomogao oko nekih privatnih problema kroz koje je u to vreme prolazila. Nakon toga se nisu dugo videli, a novi susret se dogodio u novembru na rođendanu voditeljkine prijateljice, kada su i stupili u vezu.