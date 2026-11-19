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Jelena Karleuša stigla je danas u Pinkov studio na snimanje novog izdanja „Pinkovih zvezda“, a društvo joj je ponovo pravio njen partner Aleksandar Ševo, koji ju je dovezao na snimanje. Njihova ljubavna priča već nedeljama privlači pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da je maneken čak 25 godina mlađi od pevačice.

Glavna tema razgovora sa novinarima bila je aktuelna afera „Bubamara“, odnosno slučaj Veljka Ražnatovića i njegovog najmlađeg sina, zbog kojeg se poslednjih dana ne stišavaju polemike.

1/16 Vidi galeriju Jelena Karleuša na finalu Pinkovih Zvezda Foto: Marko Karović

"Veljka je majka morala da vadi iz problema"

Naime, Veljko Ražnatović nedavno je izazvao veliku pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavio da je nezadovoljan zbog situacije u vrtiću u Titelu, gde je njegov najmlađi sin Isaija bio obučen u kostim bubamare koji je imao suknjicu. Veljko je smatrao da takav izbor kostima nije primeren dečaku, a nakon razgovora sa zaposlenima najavio je da će decu ispisati iz ove predškolske ustanove.

Čitava situacija pokrenula je lavinu komentara, a posebno je odjeknula reakcija Jelene Karleuše, koja je, uprkos dugogodišnjim nesuglasicama sa porodicom Ražnatović, javno podržala Veljkov stav.

1/5 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Pevačica je prethodnog dana poručila da smatra da roditelji imaju pravo da odlučuju o vaspitanju svoje dece, kao i da ne misli da su zaposleni u vrtiću imali loše namere, ali da razume reakciju Ražnatovića. Karleuša je sada dodatno obrazložila svoj stav, a posebno je zanimljivo što se osvrnula i na ranije nesuglasice sa Veljkom, otkrivši da pamti sve što je, kako tvrdi, nekada pisao o njoj.

- Odmah da se svi razumemo, ja sam uvek na strani istine i pravde. Ja sam prvenstveno čovek. Ja znam kakve je sve profile Veljko u prošlosti otvarao, šta je sve pisao protiv mene i o meni, pa je morala majka da tvrdi kako to nisu njegovi profili,da izvadi svoje dete iz problema, ali to je meni negde normalno. Ja nikada neću pogaziti ono ljudsko i ono časno u meni, da kažem istinu i budem na strani ispravnog mišljenja - poručila je Jelena.

Foto: Damir Dervišagić