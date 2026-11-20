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Navodni ljubavni par Jakov Jozinović i Džejla Ramović ponovo su privukli pažnju na društvenim mrežama, a nakon misterioznih objava koje su podstakle nagađanja o mogućem duetu, sada su podelili i zajednički snimak.

Iako još nisu otkrili detalje onoga što pripremaju, sve je više onih koji veruju da je reč o najavi muzičke saradnje. Oni su oboje gotovo istovremeno objavili misteriozne snimke na Instagramu, a fanovi su uočili sličnosti u njihovom vizuelnom stilu i simbolima koje su koristili.

Jakov je podelio kratak snimak na kojem izlazi iz automobila, a uz njega je ostavio tri emotikona - ružu, labuda i srce. Džejla je, s druge strane, objavila snimak na kojem pozira poput balerine, uz emotikone baletskih patika, ogledala i srca.

Foto: Printskrin Instagram

Njihove objave pojavile su se u kratkom vremenskom razmaku, zbog čega su pratioci počeli da povezuju detalje i nagađaju da je reč o najavi zajedničkog projekta.

Istovremeno, na društvenim mrežama se već neko vreme mogu pronaći i spekulacije da između Džejle i Jakova postoji nešto više od prijateljstva, što oni dosad nisu ni potvrdili ni demantovali.

Ova objava izazvala je haos na društvenim mrežama, pa većina korisnika Iksa smatra da je cela priča o njihovoj ljubavnoj vezi, kao što se i pretpostavljalo, bio samo dobro osmišljen marketinški potez pred promociju zajedničke pesme.

Podsetimo, prvi snimak Jakova i Džejle izazvao je lavinu reakcija na Iksu, gde se priča razvila u nekoliko pravaca - od romantizovanja njihove veze do teorija o pažljivo osmišljenom PR potezu.

1/11 Vidi galeriju Džejla Ramović i Jakov Jozinović Foto: Kurir

Upravo taj "objavi pa obriši" momenat dodatno je podgrejao interesovanje javnosti, jer se u digitalnom dobu gotovo ništa ne može potpuno izbrisati, posebno kada su u pitanju viralni sadržaji koji uključuju poznate ličnosti.

- Ako je ovo PR, onda je genijalno odrađeno, svi pričaju o njima! Ovo je baš filmska priča, prelepo ako je iskreno! Ne postoji slučajno objavljen pa obrisan video u 2026. godini - bili su tada samo neki od komentara na društvenim mrežama, što se, očigledno, ispostavilo kao istina.

Kurir.rs

Jakov i Džejla: