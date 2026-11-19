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Dragomir Despić Desingerica danas je na putu ka studiju gde snima Pinkove zvezde, imao saobraćajnu nezgodu. Reper je, iako je imao stresan put do studija, ipak pred novinarima došao nasmejan, ali je otkrio razloge. Sa njim je u kolima bila i njegova supruga Nevena.

Prilikom ulaska u zgradu, Desingerica je razgovarao telefonom, a potom je okupljenim medijskim ekipama odmah otkrio šta ga je zadesilo tokom vožnje:

- Pukla mi je guma i sad čekam da mi se to sredi. - rekao je za Telegraf.rs

Kada su mu novinari predložili da bi mogao da angažuje ličnog vozača, Desingerica je u svom prepoznatljivom, duhovitom maniru odgovorio:

- Pa džabe, neće vozač da bude umesto gume, da se kotrlja, brate moj!

1/13 Vidi galeriju Spektakularno finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" uveliko je u toku, a u Šimanovce je upravo stigao još jedan član žirija – treper Dragomir Despić Desingerica, Foto: Marko Karović

Guma pukla na auto-putu

Desingerica je precizirao da je do kvara došlo na njegovom BMW-u, napomenuvši da je pneumatik postepeno gubio pritisak pre nego što je potpuno popustio:

- Na BMW-u. Nije na limuzini. Sad je pukla, i to je dobro što je pukla na auto-putu. Ne znam kako se nije razletela. Ispuštala je, ispuštala, i sad je ispustila skroz - rekao je za Telegraf.rs

Nakon kraćeg razgovora sa novinarima, muzičar se sa suprugom uputio u studio. Oboje su se pojavili u ležernim odevnim izdanjima — Desingerica je nosio tamnozelenu trenerku sa belim detaljima, torbicu i sivo-bele patike, dok je Nevena izabrala potpuno crnu kombinaciju: kratku bomber jaknu preko duksa sa kapuljačom, široku trenerku i malu crnu torbicu.