OVO JE MAJKA EMINE JAHOVIĆ! Senija potiče iz ugledne porodice u Pazaru, godinama radila odgovoran posao, a ćerki je stalno ponavljala ove reči (FOTO)
- Senija Jahović je pedijatar koja je godinama vodila ordinaciju u Novom Pazaru i potiče iz ugledne porodice.
- Emina je isticala da joj je majka usađivala optimizam i porodične vrednosti, koje je ponela i u samostalan život.
- Posle smrti supruga Nusreta, Senija se potpuno posvetila deci, a nije podržavala ni Eminin razvod od Mustafe Sandala.
Dok je Emina Jahović gradila muzičku karijeru i osvajala publiku širom Balkana i Turske, njena majka Senija Jahović živela je daleko od reflektora, posvećena porodici i lekarskom pozivu. Malo je poznato da je reč o uglednoj doktorki koja je godinama vodila pedijatrijsku ordinaciju u Novom Pazaru, a pevačica nikada nije krila koliko joj je majka značila, naročito nakon prerane smrti oca Nusreta.
Senija Jahović po profesiji je pedijatar, a u rodnom gradu porodice godinama je bila poznata kao posvećena lekarka. Njen suprug Nusret Jahović bio je ugledni kardiolog, dok je njihovo troje dece izabralo različite životne puteve.
Najstarija ćerka Sabina nastavila je porodičnu tradiciju i postala dečji psihijatar, sin Mirsad Jahović Turkdžan izgradio je veliku međunarodnu košarkašku karijeru, a najmlađa Emina opredelila se za muziku.
Prema ranijem pisanju Večernjih novosti, Senija je vodila poznatu pedijatrijsku ordinaciju u Novom Pazaru, a porodica Jahović uživala je veliki ugled među sugrađanima.
Posle smrti supruga posvetila se deci
Porodicu Jahović pogodila je velika tragedija kada je preminuo Nusret, a Emina je više puta govorila o tome koliko joj je rano odrastanje bez oca promenilo život.
Pevačica je u jednoj emisiji na turskoj televiziji ispričala da su njen brat i sestra otišli na školovanje, dok je ona ostala sa majkom u Novom Pazaru. Njih dve su tokom godina razvile posebno blizak odnos.
Iako je odrastala u uglednoj lekarskoj porodici, Emina je naglašavala da njihovo detinjstvo nije bilo obeleženo velikim bogatstvom, kako se često pretpostavljalo.
Porodične vrednosti koje je ponela iz roditeljskog doma, prema njenim rečima, ostale su važne i kada se preselila u Istanbul i započela samostalan život.
Učila decu pravim vrednostima
Emina je svojevremeno otkrila i kakve joj je životne savete davala majka kada je napuštala rodni Novi Pazar.
Govoreći o tome koliko se promenila tokom godina, pevačica je ispričala da ju je Senija učila da svet posmatra sa optimizmom i da u ljudima najpre prepoznaje dobro.
– Kada sam krenula iz Novog Pazara, moja majka mi je rekla da su svi ljudi savršeni i da je ceo svet prelep – ispričala je Emina, dodajući da je kasnije, kroz životno iskustvo, shvatila da stvarnost ume da bude drugačija.
Bila protiv Emininog razvoda
Senija je imala važnu ulogu i u Emininom privatnom životu, a pevačica je otvoreno govorila i o tome kako je porodica reagovala na njen razvod od turskog pevača Mustafe Sandala.
Kako je Emina ispričala u emisiji „Balkanskom ulicom“, majka Senija i sestra Sabina nisu podržavale odluku o razvodu, jer su bile veoma vezane za Mustafu. Emina je tada kroz osmeh priznala da joj se ponekad činilo da majka njenog supruga voli više nego nju, što je govorilo o bliskosti koju su godinama negovali.