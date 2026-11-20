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Dok je Emina Jahović gradila muzičku karijeru i osvajala publiku širom Balkana i Turske, njena majka Senija Jahović živela je daleko od reflektora, posvećena porodici i lekarskom pozivu. Malo je poznato da je reč o uglednoj doktorki koja je godinama vodila pedijatrijsku ordinaciju u Novom Pazaru, a pevačica nikada nije krila koliko joj je majka značila, naročito nakon prerane smrti oca Nusreta.

Senija Jahović po profesiji je pedijatar, a u rodnom gradu porodice godinama je bila poznata kao posvećena lekarka. Njen suprug Nusret Jahović bio je ugledni kardiolog, dok je njihovo troje dece izabralo različite životne puteve.

Najstarija ćerka Sabina nastavila je porodičnu tradiciju i postala dečji psihijatar, sin Mirsad Jahović Turkdžan izgradio je veliku međunarodnu košarkašku karijeru, a najmlađa Emina opredelila se za muziku.

Foto: Instagram Screenshot

Prema ranijem pisanju Večernjih novosti, Senija je vodila poznatu pedijatrijsku ordinaciju u Novom Pazaru, a porodica Jahović uživala je veliki ugled među sugrađanima.

Posle smrti supruga posvetila se deci

Porodicu Jahović pogodila je velika tragedija kada je preminuo Nusret, a Emina je više puta govorila o tome koliko joj je rano odrastanje bez oca promenilo život.

Pevačica je u jednoj emisiji na turskoj televiziji ispričala da su njen brat i sestra otišli na školovanje, dok je ona ostala sa majkom u Novom Pazaru. Njih dve su tokom godina razvile posebno blizak odnos.

Iako je odrastala u uglednoj lekarskoj porodici, Emina je naglašavala da njihovo detinjstvo nije bilo obeleženo velikim bogatstvom, kako se često pretpostavljalo.

Porodične vrednosti koje je ponela iz roditeljskog doma, prema njenim rečima, ostale su važne i kada se preselila u Istanbul i započela samostalan život.



Učila decu pravim vrednostima

Emina je svojevremeno otkrila i kakve joj je životne savete davala majka kada je napuštala rodni Novi Pazar.

Govoreći o tome koliko se promenila tokom godina, pevačica je ispričala da ju je Senija učila da svet posmatra sa optimizmom i da u ljudima najpre prepoznaje dobro.

– Kada sam krenula iz Novog Pazara, moja majka mi je rekla da su svi ljudi savršeni i da je ceo svet prelep – ispričala je Emina, dodajući da je kasnije, kroz životno iskustvo, shvatila da stvarnost ume da bude drugačija.

Bila protiv Emininog razvoda



Senija je imala važnu ulogu i u Emininom privatnom životu, a pevačica je otvoreno govorila i o tome kako je porodica reagovala na njen razvod od turskog pevača Mustafe Sandala.

1/5 Vidi galeriju Mustafa Sandal Foto: Printscreen, Profimedia, Printscreen Instagram