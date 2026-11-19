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Andreana Čekić odlučila je da napravi nešto potpuno drugačije i iznenadi javnost nesvakidašnjim projektom! Naime, ona je pokrenula svoj rijaliti-šou, a društvo pred kamerama prave joj čak tri poznate koleginice – Sanja Vučić, Katarina Grujić i Katarina Živković!

Četiri pevačice našle su se pod istim krovom, u velelepnoj kući u kojoj će provoditi vreme zajedno, a publika će imati priliku da zaviri u njihov svakodnevni život. Umesto klasičnih intervjua i unapred pripremljenih odgovora, ovaj projekat donosi potpuno drugačiji pristup – spontane razgovore, međusobna prozivanja, šale, ironiju, ali i teme o kojima se inače ne govori tako otvoreno.

S obzirom na to da svaka od njih ima drugačiji temperament, karakter i smisao za humor, jasno je da zajednički život četiri pevačice neće biti nimalo dosadan. Od sitnih nesuglasica i komentarisanja privatnih situacija do ljubavnih tema i ozbiljnih razgovora, gledaoci će imati priliku da ih upoznaju iz jednog sasvim drugačijeg ugla.

Posebnu pažnju privlači činjenica da je upravo Andreana inicirala ovaj projekat i okupila koleginice koje su prihvatile da budu deo neobičnog eksperimenta. Njihove reakcije, komentari i međusobna komunikacija daju čitavoj priči posebnu dozu zabave, a ostaje da se vidi koja će od njih četiri biti najveća zvezda zajedničkog života.

Epizode ovog nesvakidašnjeg rijalitija emituju se na Instagram profilima pomenutih pevačica, a zanimljivo je da je čitav projekat napravljen uz pomoć veštačke inteligencije, kojom se Andreana u poslednje vreme veoma uspešno bavi.

Međutim, rijaliti nije jedino polje na kojem Andreana Čekić pokazuje svoju kreativnost. Ona se uveliko bavi i izradom muzičkih spotova, kao i reklama, a prvi projekat koji će uskoro ugledati svetlost dana već privlači pažnju!

Kako saznajemo, Andreana je dogovorila saradnju sa mladom pevačicom Anitom Aleksić, za koju snima spot za pesmu „Ne dam te“. Reč je o zgodnoj plavuši koja je ovog leta privukla pažnju javnosti nastupom sa Natašom Bekvalac, a sada će dobiti priliku da publici predstavi i novi vizuelni projekat.

Andreana je, posebno posvećena ovom poslu, a produkcija spota je, prema najavama, na veoma visokom nivou. Ipak, ovo je samo početak!

Čekićeva je već dogovorila i realizaciju spota za jednu od najvećih muzičkih zvezda u regionu. Ime poznate pevačke zvezde za sada se drži u tajnosti, ali kada ovaj projekat bude ugledao svetlost dana, mnogi će, kako se najavljuje, ostati iznenađeni onim što će videti.

Čini se da Andreana ozbiljno širi svoje poslovne aktivnosti i da joj mikrofon više nije jedino sredstvo kojim osvaja publiku. Pored muzike, rijalitija i veštačke inteligencije, sada gradi i karijeru u svetu video-produkcije, a sudeći po projektima koje priprema, tek ćemo čuti za njene nove poslovne poduhvate.