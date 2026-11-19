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Jovana Jeremić danas se udala u tajnosti. Voditeljka je svom partneru Milošu Stojanoviću Tigru izgovorila sudbonosno "Da" u crkvi, a nakon svete tajne braka i zaveta ljubavi pred Bogom, mladenci su za okupljene zvanice priredili svečani ručak u jednom elitnom beogradskom restoranu.

Na snimku se vidi kako mladenci sijaju od sreće i ne skidaju osmeh sa lica tokom cele crkvene ceremonije. Jovana je na sebi imala belu dugu venčanicu u obliku sirene, dok je Miloš na sebi poneo elegantni crni smoking. Venčanje je održano u strogoj tajnosti, a bili su prisutni samo najblizi prijatelji, porodica i kumovi.

Svadbeni ručak u luksuznom restoranu

Odmah nakon venčanja Jovana i Tigar zajedno sa svatovima uputili su se na tajnu lokaciju u poznati beogradski restoran gde je upriličen svadbeni ručak. Mladenci su se tom priliko zahvalili svim svojim zvanicama što su bili uz njih u ovom jako važnom i svečanom trenutku u njihovom životu.

Iza sebe ima jedan brak

Jovana Jeremić iza sebe ima jedan brak. Naime, poznata voditeljka bila je udata za političara Vojislava Miloševića sa kojim ima ćerku Leu. Njih dvoje venčali su se umaju 2018. godine, a razvod je usledio četri godine kasnije u martu 2022. godine. Posle razvoda ostali su u prijateljskim odnosima i često ih možemo videti zajedno na porodičnim proslavama. U intervjima Jovana je isticala da su u teškim trenucima jedno drugom uvek bili podrška.

1/12 Vidi galeriju Jovana i Tigar Foto: Antonio Ahel/ATAImages