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Voditeljka Jovana Jeremić izgovorila je sudbonosno „da“ svom izabraniku, bokseru i biznismenu Milošu Stojanoviću Tigru, a intimnu ceremoniju venčanja uspela je da sačuva daleko od očiju javnosti.

Nakon što su pred Bogom razmenili bračne zavete, mladenci su za najbliže organizovali svečani ručak u jednom luksuznom beogradskom restoranu. Među odabranim gostima našao se i Jovanin kum Aleksa, njen bliski saradnik sa televizije Pink, koji je ujedno jedan od urednika njenog jutarnjeg programa.

Aleksa se nakon ceremonije oglasio na društvenim mrežama, gde je podelio fotografiju sa mladencima i emotivnim rečima im uputio čestitke.

- Jedan od najlepših trenutaka u životu – ljubav, zaveti i blagoslov pred Bogom. Neka vam svaki zajednički korak bude ispunjen srećom, poštovanjem i ljubavlju. Živeli mladenci! - napisao je on.

Foto: Printscrean

Jasna pravila za goste

Dizajn same pozivnice za venčanje inspirisan je tradicionalnim sicilijanskim svadbama, dok novopečeni bračni par na fotografijama podseća na mladence iz kultnog filmskog ostvarenja „Kum“. Ceo tekst na pozivnici ispisan je crvenim slovima, a mladenci su gostima uputili i direktnu poruku.

1/12 Vidi galeriju Jovana i Tigar Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Na dnu pozivnice istaknuta su jasna pravila i posebna poruka za prisutne:

„Ovo je dan samo za odabrane i dokazane! Čekamo vas!“

Kako je venčanje organizovano pod velom tajne, zvanicama je strogo zabranjeno objavljivanje fotografija i video-snimaka sa ceremonije. Mladenci su tim povodom naglasili:

„Ceremonija će se odvijati u najstrožoj tajnosti“.