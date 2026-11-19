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Šoumen, glumac i voditelj Dragan Marinković Maca izgradio je pravu porodičnu oazu izvan Beograda, a prvi kadrovi njegove vile sada su usnimljeni.

Maca je pre nekoliko godina, kada se i oženio izgradio porodičnu kuću u Batajnici, mestu koje oko 30 kilometara udaljeno od Beograda.

Ekipa "Paparaco lova" obišla je njegovo imanje i snimili prve kadrove Macine zanimljive kuće i dvorišta.

Sve je izgrađeo u modernom fazonu, a pored kuće se nalazi i firma. Kuća je prostrana, koliko se može zaključiti, makar po spoljašnosti, a najzanimljiviji detalji nalaze se upravo u dvorištu koje je ispred kuće.

1/8 Vidi galeriju Dragan Marinković Maca Foto: Damir Dervišagić, Screenshot paparaco lov, Zorana Jevtić, Printscreen

Mali deo koji je praktično uz ulicu, Maca je sredio perfektno, od travnjaka koji je ograđen posebnom dekorativnom ogradom do detlja koji se nalaze na istom.

Pažnju je posebno skrenula i maketa crkve ispred kuće, kao i još po koji detalji ukrašenog travnjaka, kao što je fontana.... U jednom momentu ekipa je usnimila i njegovu lepu suprugu koja je u skroz ležernom izdanju izašla da prošeta pse.

Pogledajte dodatni snimak: