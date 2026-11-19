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SLAĐA PORŠELINA NAPALA UČESNIKA! Nastala prava drama, evo o čemu je reč
- Slađa Poršelina razgovarala je sa Daliborom Zarićem o njegovom učešću u 'Eliti 10' i poručila mu da do kraja februara, najkasnije do marta, ide kući.
- Dalibor je rekao da bi voleo da ostane do Nove godine, ali Poršelina smatra da će morati da se bori za duži opstanak u rijalitiju.
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Slađa Poršelina razgovarala je sa Daliborom Zarićem o njegovom učešću u ''Eliti 10'' kada mu je saopštila da on do kraja februara najkasnije ide kući i da će morati da se bori da bi ostao duže, što on nije želeo.
- Veruj mi da do marta ideš kući - rekla je Poršelina.
- Ja bih voleo do Nove godine - rekao je Dado.
Slađa Poršelina Lazić i Laura Prgomet Foto: Printscreen Pink
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- Po mojoj proceni do februara ili marta - rekla je Poršelina.
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