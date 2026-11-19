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Aranđelovdan, je jedna od tri najčešće krsne slave u Srbiji, obeležava se svake godine 21. novembra. Pevačica Lepa Brena i njen suprug Boba Živojinović takođe slave Aranđelovdan

I u domu Lepe Brene i Bobe Živojinovića ovaj praznik ima posebno mesto, a jedna stvar se iz godine u godinu ne menja – na slavskoj trpezi gotovo uvek mora da se nađu sarme.

Brenin sin Viktor više puta je na društvenim mrežama delio fotografije priprema sarme za slavu. Živojinovići sarmu pripremaju po dobro poznatoj i raskošnoj recepturi, pa se u loncu pored sarme nađe i dosta slanine i suvog mesa.

Priprema sarme u ovoj kući je ritual – od biranja kupusa, dinstanja nadeva, oblikovanja rolnica, do laganog krčkanja na tihoj vatri.

1/5 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Kurir Televizija

Sarme u Breninom i Bobinom domu imaju nekoliko trikova koji ih čine posebnim.

U standardnoj, mrsnoj verziji, u nadev se tradicionalno dodaje i malo slanine, koja jelu daje neodoljivu sočnost, a sve se finišira lovorovim listom i mlevenom paprikom. Iako svaka domaćica ima svoje male tajne, osnova klasičnog nadeva gotovo je uvek ista – mešavina svinjskog i junećeg mlevenog mesa sa pirinčem i začinima po ukusu.

Ipak, ključ pravih sarmi ne krije se samo u nadevu, već u odabiru kupusa. Najboljim se smatra futoški, jer su mu listovi mekani, elastični i laki za uvijanje. Listovi se pažljivo skidaju sa glavice, odseče se zadebljani deo pri korenu, a zatim se isperu hladnom vodom i dobro ocede.

Nadev se pravi tako što se meso kratko proprži da promeni boju, pa se tek onda dodaju začini – so, biber, mlevena paprika – i na kraju pirinač.

Kada se sastojci sjedine, nadev se pažljivo uvija u listove i ređa u posudu u kojoj će se krčkati.

Sarme se uglavnom pripremaju u većim količinama, jer važi pravilo da su najbolje kada prenoće – tada upiju sokove i postanu još ukusnije.

1/5 Vidi galeriju Sarme Foto: Dragomir Radovanovic / Panthermedia / Profimedia, Ladi Kirn / Alamy / Profimedia, 24K-Production / Alamy / Profimedia

Priprema sarme korak po korak

1. Dinstanje povrća

U veću šerpu sipati ulje toliko da pokrije dno u debljini jednog prsta. Kada se zagreje, dodati sitno iseckan crni luk i praziluk i dinstati ih dok ne omekšaju. U međuvremenu pirinač potopiti u vodu kako bi omekšao.

2. Dodavanje ostalog povrća

Beli luk iseckati, a šargarepu, peršun i celer izrendati na krupno rende. Sve zajedno dodati u šerpu i dinstati oko 10 minuta, mešajući da ne zagori.

3. Dodavanje mesa

Dinstajte meso sa ostatkom povrća par minuta.

4. Ubacivanje pirinča

Pirinč dobro ocediti i sipati u šerpu, pa nastaviti lagano dinstanje još oko 10 minuta.

5. Začinjavanje nadeva

Skloniti šerpu sa ringle, dodati vegetu, biber, so, slatku mlevenu papriku, izrendan krompir i sitno seckani peršun. Sve dobro sjediniti.

6. Dodavanje brašna

U nadev umešati jednu ravnu kašičicu brašna kako bi se masa lakše vezala, a sarme bile kompaktnije.

7. Formiranje sarmi

U listove kiselog kupusa uvijati nadev i slagati ih u zemljani sač, keramičku ili vatrostalnu posudu. Slaninu i komade suvog mesa iseći na kockice i ređati između sarmi.

8. Pečenje

Sarme naliti vodom toliko da ogreznu, prekriti ih listovima kupusa i staviti da se peku. Ako se koriste zemljani sudovi, preporuka je peći ih oko 4 sata na 150°C, poklopljeno, kako bi lepo omekšale i upile bogat ukus.

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