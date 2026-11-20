HAOS ZBOG NASTUPA JK ZA DOČEK NOVE GODINE! Neka joj otkažu koncert, a možda ode i na robiju
- Najava nastupa Jelene Karleuše za doček Nove godine u budvanskoj diskoteci 'Omnija' izazvala je burne reakcije i pozive na bojkot na društvenim mrežama.
- U komentarima su se pojavile i ozbiljne pretnje i poruke da joj treba otkazati koncert i zabraniti ulaz.
- Karleuša tvrdi da Marko Đedović piše klubovima i traži otkazivanje njenih nastupa, a on joj je odgovorio da je tek počeo.
Najava nastupa Jelene Karleuše za doček Nove godine u budvanskoj diskoteci "Omnija" izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama, a pritisak na menadžment lokala da otkaže gostovanje pop zvezdi, prema objavama koje kruže internetom, sve je veći.
Na pojedinim crnogorskim stranicama pojavile su se objave kojima se poziva na bojkot i otkazivanje nastupa, dok su u komentarima osvanule i poruke koje prevazilaze granice običnog negodovanja i sadrže ozbiljne pretnje.
Žele da je zabrane
Jedan od komentara posebno je privukao pažnju.
- Ako klub "Omnija" za doček Nove godine dovede Jelenu Karleušu, to bi bilo isto kao kada bi na dočeku Nove godine u Beogradu pevao Marko Perković Tompson!
Pojedini korisnici otišli su i korak dalje, pa su u komentarima iznosili poruke koje se mogu protumačiti kao otvoreno zastrašivanje.
- Nećemo da prljamo motke. Neka joj otkažu koncert i neka joj zabrane ulaz, i to je to. A možda ode i na robiju - navodi se u jednom od komentara.
U drugim porukama izražava se nezadovoljstvo zbog toga što klub, uprkos negativnim reakcijama, ne odustaje od najavljenog nastupa.
- Evo, i oni im komentarišu postove i lajkuju ih, izgleda da ne planiraju da je zabrane. Dovode u opasnost i grad i državu, koja je već pretrpela haos za jednu Novu godinu - piše u jednoj od objava.
Nepoželjna od strane jedne grupe ljudi
Da li će pritisci sa društvenih mreža uticati na odluku organizatora o tom nastupu, ostaje da se vidi u narednom periodu. Jelena je na Iksu pre nekoliko dana napisala da Marko Đedović, bivši novinar i rijaliti učesnik, piše poruke raznim klubovima u kojima ona treba da nastupa tražeći da joj otkažu gostovanje.
- Ovaj lik danonoćno otvara lažne profile i piše klubovima gde nastupam. Reč je ozbiljno bolesnom momku koji je opsednut i treba mu medicinska stručna pomoć. Ja čak mislim da ga Nanogica (Ceca Ražnatović, prim. nov.) i ne plaća, nego da je samo reč o ozbiljnom psihičkom poremećaju - tvrdi ona, a ubrzo je dobila i odgovor od Đedovića.
- Šta cviliš, malo da osetiš šta ti radiš drugima preko 20 godina. Tek smo počeli, nisam ni dao gas!