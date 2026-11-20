Slušaj vest

Aleksandar Kos, prijatelj Čedomira Jovanovića, odlučio je da napravi novi politički korak i pokrene sopstvenu stranku, a kako saznajemo, jedan od najvažnijih ljudi u njegovom političkom timu biće upravo lider Liberalno-demokratske partije (LDP).

Ulazi u nepoznato

Prema našim saznanjima, Jovanović će imati ulogu glavnog savetnika i pomoćnika Kosa, čime će njihova dugogodišnja bliskost dobiti i novu političku dimenziju.

Ovu informaciju potvrdio je i sam Aleksandar Kos, uz jasnu poruku koja najbolje oslikava njegovu i Jovanovićevu prepoznatljivu filozofiju:

-Odustanemo nikad!

Budući političar

1/6 Vidi galeriju Prijatelji se udružili Foto: Kurir, Printscrean, Kurir.rs/Petar Aleksić

Upravo ovaj slogan godinama se vezuje za njih dvojicu i predstavlja svojevrstan zaštitni znak njihovog odnosa, ali i poruku koju, kako poručuju, nameravaju da prenesu i u novi politički projekat.

Pokretanje stranke otvara novo poglavlje u političkom angažmanu Kosa, dok bi Jovanović, zahvaljujući svom političkom iskustvu, trebalo da bude jedan od ključnih ljudi u oblikovanju budućeg pravca i strategije.

- Aca ima velike snove koje želi da pretoči u stvarnost, a njegov prijatelj Čeda ima bogato iskustvo pa će mu pomoći. Čeda je okusio sve slasti politike, a Aca je željan da pokaže svoje organizacione sposobnosti kroz svoj politički angažman. Sada se ideje kuju, a realizacija je blizu - priča blizak prijatelj.

Promene

Ostaje da se vidi kakav će program nova politička organizacija ponuditi građanima, ko će se još naći u njenom timu i kada će biti predstavljeni prvi konkretni koraci.

Jedno je, međutim, jasno iz njihove poruke: odustajanje, barem prema njihovim rečima, nije opcija.