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Jovana Jeremić zavetovala se na večnu ljubav svom partneru Milošu Stojanoviću Tigru, a nakon ceremonije, mladenci su izašli ispred crkve, gde su ih gosti dočekali aplauzom. Usledio je i strastveni poljubac mladenaca, a onda je došao trenutak da voditeljka baci bidermajer.

Nije poznato ko ga je uhvatio, ali je bilo aplauza i oduševljenja.

00:46 Jovana Jeremić Izvor: Pink

Podsetimo, Jovana je na sebi imala belu dugu venčanicu u obliku sirene, dok je Miloš na sebi poneo elegantni crni smoking. Venčanje je održano u strogoj tajnosti, a bili su prisutni samo najblizi prijatelji, porodica i kumovi.

Svadbeni ručak u luksuznom restoranu

Odmah nakon venčanja Jovana i Tigar zajedno sa svatovima uputili su se na tajnu lokaciju u poznati beogradski restoran gde je upriličen svadbeni ručak. Mladenci su se tom priliko zahvalili svim svojim zvanicama što su bili uz njih u ovom jako važnom i svečanom trenutku u njihovom životu.

1/12 Vidi galeriju Jovana i Tigar Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Iza sebe ima jedan brak

Jovana Jeremić iza sebe ima jedan brak. Naime, poznata voditeljka bila je udata za političara Vojislava Miloševića sa kojim ima ćerku Leu. Njih dvoje venčali su se umaju 2018. godine, a razvod je usledio četri godine kasnije u martu 2022. godine. Posle razvoda ostali su u prijateljskim odnosima i često ih možemo videti zajedno na porodičnim proslavama. U intervjima Jovana je isticala da su u teškim trenucima jedno drugom uvek bili podrška.