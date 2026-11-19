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Voditeljka Jovana Jeremić danas je izgovorila sudbonosno "da" svom izabraniku, biznismenu i kik-bokseru Milošu Stojanoviću Tigru. Nakon tajnog crkvenog venčanja u Crkvi Svete Petke na Kalemegdanu, usledilo je intimno svadbeno slavlje u krugu najbližih prijatelja i porodice.

Među najvažnijim zvanicama našla se i mladoženjina majka, Svetlana Stojanović, koja se upravo na ovaj poseban dan svog sina prvi put našla u centru pažnje javnosti.

Detaljnije u prilogu.

Jovanina svekrva bila je odlično raspoložena, a za ovu priliku odabrala je elegantnu crnu kombinaciju koju je upotpunila efektnim zlatno-bronzanim svetlucavim sakoom. Plava kosa do ramena i širok osmeh dodatno su istakli njen izgled, a u jednom trenutku nije krila radost, pa je veselo podigla ruke i pozdravila prisutne.

Svetlana je, inače, udovica čuvenog Miodraga Stojanovića Gidre, nekadašnjeg boksera, sportskog funkcionera i Ginisovog rekordera, koji je ostavio značajan trag u svetu borilačkih veština. U braku sa njim dobila je troje dece – ćerku Nedu i sinove Miloša i Nemanju, a upravo je Miloš danas pred Bogom izgovorio sudbonosno „da“ Jovani Jeremić.

Pogledajte kako je izgledalo njihovo venčanje:

00:46 Jovana Jeremić Izvor: Pink

Tigar ne krije koliko je ponosan na majku

Miloš je ranije u gostovanju kod Jovane u jutarnjem programu televizije Pink govorio o svojoj porodici, pokojnom ocu i majci Svetlani, kojoj je uputio posebne reči poštovanja. Tom prilikom voditeljka je pozdravila svoju buduću svekrvu, a Tigar nije krio koliko joj se divi zbog svega kroz šta je prošla.

- Pozdravljam moju majku Svetlanu. Nije joj bilo lako, svaka čast mojoj majci što je preživela sa mojim ocem, pozdrav - rekao je tada Miloš.

1/4 Vidi galeriju Jovana Jeremići Tigar Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Koliko mu majčina podrška znači, Miloš je pokazao i nakon jedne od svojih bokserskih pobeda, kada joj je javno zahvalio za sve što je učinila za njega tokom odrastanja.

- Hvala mojim roditeljima koji su me odmalena ubacili u sport, od moje sedme godine. Trenirao sam karate, posle tenis u Americi, a sada boks. Od malih nogu sam učio šta je karakter, jaki treninzi, spartanski život, čemu je najviše zaslužan moj otac Gidra Stojanović, koji je bio i ostao jugoslovenska legenda, i moja majka Svetlana koja me podržava ceo život u svemu. Vozila me na sve turnire teniske u Americi, to mi se vrtelo kroz glavu noćas. Hvala mojoj majci Svetlani - poručio je Tigar.

Kurir.rs/Pink.rs