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Voditeljka Jovana Jeremić i njen suprug, biznismen i kik-bokser Miloš Stojanović Tigar, danas su svoju ljubav krunisali crkvenim venčanjem u Beogradu, a nakon intimne ceremonije u Crkvi Svete Petke na Kalemegdanu usledilo je svečano svadbeno veselje za mali krug odabranih gostiju.

Jovana i Tigar nisu krili koliko su srećni, a jedan od posebnih trenutaka bio je njihov ples uz čuveni hit Zdravka Čolića "Ti možeš sve, al' jedno ne". Zaljubljeni pogledi, osmesi i zagrljaji obeležili su ove kadrove, dok su odabrani svatovi uživali u njihovoj ljubavnoj priči.

Nakon plesa, mladenci su odlučili da se obrate okupljenima i zahvale svima koji su došli da sa njima podele ovaj važan dan. Prvi se za reč javio Miloš, koji nije krio zadovoljstvo što su upravo najbliži ljudi uz njih.

- Hvala svima što ste došli, rodbini, prijateljima, kumovima, da uveličate ovaj naš dan ljubavi, čiste ljubavi i našeg venčanja - poručio je mladoženja.

00:46 Jovana Jeremić Izvor: Pink

Mlada se rasplakala pred svima

Ipak, najemotivniji trenutak usledio je kada se zvanicama obratila Jovana. Voditeljka nije uspela da sakrije suze, a pred najbližima je otvorila dušu i priznala da joj je u jednom od najvažnijih trenutaka života nedostajala osoba koju je najviše volela – njen pokojni otac.

Jovana je otkrila da su joj tokom crkvene ceremonije misli neprestano bile uz njega, te da je uverena da bi bio presrećan da može da je vidi na današnji dan, nakon svega kroz šta je prošla.

- Hvala vam puno. Veliko mi je srce, dosta sam emotivna bila i u crkvi. Želim da spomenem da sam posebno emotivna jer danas sa nama nije bio neko koga sam ja najviše volela, a to je moj otac. U crkvi, dok je trajala ceremonija, sve vreme su mi misli bile tamo daleko, sa njim. Ja znam da bi moj otac danas bio srećan da me vidi u ovom izdanju, s obzirom na to da je otišao na način da me gleda jako tužnu 2025. godine. Ja sam danas najsrećnija na svetu jer znam da je moj otac danas ovde sa nama - rekla je Jovana kroz suze.

Čim je izgovorila ove reči, Tigar je prišao svojoj supruzi, snažno je zagrlio i izljubio, pružajući joj podršku u jednom od najosetljivijih trenutaka večeri. Njegov gest dodatno je raznežio prisutne, koji su sa pažnjom slušali Jovanino obraćanje.

"36 godina života sam te čekala"

Voditeljka se potom obratila gostima i poželela im da uživaju u proslavi, ne krijući da je današnji događaj organizovala pre svega zbog sebe, svog supruga i ljubavi koju su izgradili.

1/6 Vidi galeriju Jovana Jeremić i Miloš Stojanović Tigar nakon venčanja sa zvanicama su nastavili slavlje u jednom beogradskom restoranu, gde su uživali u intimnoj atmosferi. Foto: Pink, Printscrean

- Želim da se lepo provedete i da vam bude lepo. Ja sam pravila današnje zbivanje sa Milošem za nas, biću malo subjektivna i egoista - za sebe, da moja duša bude na pravom mestu. 36 godina života sam te čekala?! Zato se više ne damo nikada, do kraja života! Uživajte - poručila je Jovana.

Podsetimo, mladenci su od samog početka insistirali na privatnosti, pa su i venčanje i svadbeno veselje organizovali u krugu odabranih ljudi, uz posebnu molbu da se fotografije i snimci ne dele javno. Ipak, Pink.rs ekskluzivno donosi kadrove sa njihovog velikog dana, koji je, sudeći po emocijama, zagrljajima i rečima koje su uputili jedno drugom, za Jovanu i Tigra mnogo više od obične svadbene proslave.