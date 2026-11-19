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Voditeljka Jovana Jeremić danas je izgovorila sudbonosno "da" svom izabraniku Milošu Stojanoviću Tigru na crkvenom venčanju. Nakon što su pred Bogom jedno drugom obećali večnu ljubav, mladenci su slavlje nastavili u restoranu, u društvu najbližih. Poseban trenutak večeri bio je njihov prvi ples, koji je protekao u znaku emocija i nežnosti.

Jovana je za ovaj važan dan odabrala glamuroznu belu venčanicu ukrašenu čipkom, uz dugačak veo, dok je Miloš izgledao elegantno u beloj košulji i crnom prsluku.

1/5 Vidi galeriju Voditeljka Jovana Jeremić izgovorila je danas sudbonosno „da“ u crkvi svom izabraniku Milošu Stojanoviću Tigru. Foto: Printscreen

Za svoj prvi bračni ples mladenci su izabrali baladu Željka Samardžića "Anđele moj", čiji stihovi govore o iskrenoj ljubavi, odanosti i osećanjima koja prevazilaze sve prepreke. Romantičan trenutak, tokom kog su zagrljeni uživali u pesmi i stihovima "Anđele moj, kad bi znala koliko te volim", na društvenim mrežama podelio je i sam Miloš. Snimkom sa podijuma mladoženja je pokazao delić atmosfere sa proslave i otkrio koliko su on i Jovana uživali u svom posebnom danu.

Mlada se rasplakala pred svima

Inače, najemotivniji trenutak usledio je kada se zvanicama obratila Jovana. Voditeljka nije uspela da sakrije suze, a pred najbližima je otvorila dušu i priznala da joj je u jednom od najvažnijih trenutaka života nedostajala osoba koju je najviše volela – njen pokojni otac.

Jovana je otkrila da su joj tokom crkvene ceremonije misli neprestano bile uz njega, te da je uverena da bi bio presrećan da može da je vidi na današnji dan, nakon svega kroz šta je prošla.

1/6 Vidi galeriju Jovana Jeremić i Miloš Stojanović Tigar nakon venčanja sa zvanicama su nastavili slavlje u jednom beogradskom restoranu, gde su uživali u intimnoj atmosferi. Foto: Pink, Printscrean

- Hvala vam puno. Veliko mi je srce, dosta sam emotivna bila i u crkvi. Želim da spomenem da sam posebno emotivna jer danas sa nama nije bio neko koga sam ja najviše volela, a to je moj otac. U crkvi, dok je trajala ceremonija, sve vreme su mi misli bile tamo daleko, sa njim. Ja znam da bi moj otac danas bio srećan da me vidi u ovom izdanju, s obzirom na to da je otišao na način da me gleda jako tužnu 2025. godine. Ja sam danas najsrećnija na svetu jer znam da je moj otac danas ovde sa nama - rekla je Jovana kroz suze.

Čim je izgovorila ove reči, Tigar je prišao svojoj supruzi, snažno je zagrlio i izljubio, pružajući joj podršku u jednom od najosetljivijih trenutaka večeri. Njegov gest dodatno je raznežio prisutne, koji su sa pažnjom slušali Jovanino obraćanje.