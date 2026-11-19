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Buzi i Džidža predstavljaju svoj prvi zajednički muzički projekat, a crnogorski reper ističe da je jedan od njegovih ciljeva da doprinese vraćanju Crne Gore na mapu mejnstrim rep muzike.

Muzički put Adisa Šujaka, poznatijeg kao Buzi, počinje u Minhenu, dok njegovi korijeni vode iz Rožaja i Gusinja. Iako je odrastanje i život vezao za Njemačku, povezanost sa rodnim krajem i porijeklom ostala je važan dio njegovog identiteta. Upravo tu emociju i pripadnost želi da prenese i kroz muziku, predstavljajući Crnu Goru na regionalnoj i međunarodnoj sceni.

Foto: Graphics

Njegov prvi duet sa Džidžom donosi zanimljiv spoj njemačkog jezika i prepoznatljivog balkanskog uličnog izraza. Kroz pesmu se provlače teme brzog života, velikih ambicija i neizvjesnosti, uz zvuk koji prati savremene trendove rep scene.

Buzi ne krije da od ove saradnje očekuje mnogo više od zajedničke pesme.

Foto: Graphics

„Kroz projekat sa Džidžom želim da vratimo Crnu Goru na mapu mejnstrim repa i da predstavljamo našu zemlju u svetu rep muzike. Želim da ljudi s ponosom mogu da kažu: ‘I mi imamo dobrog repera koji nas predstavlja!’“

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