OD MINHENA DO BALKANA: Buzi zeli da crnogorski rep ponovo zablista
- Buzi i Džidža objavili su prvi zajednički muzički projekat, koji spaja nemački jezik i balkanski ulični izraz.
- Crnogorski reper kaže da mu je cilj da vrati Crnu Goru na mapu mejnstrim rep muzike.
- U pesmi se provlače teme brzog života, ambicija i neizvesnosti, uz savremen zvuk rep scene.
Buzi i Džidža predstavljaju svoj prvi zajednički muzički projekat, a crnogorski reper ističe da je jedan od njegovih ciljeva da doprinese vraćanju Crne Gore na mapu mejnstrim rep muzike.
Muzički put Adisa Šujaka, poznatijeg kao Buzi, počinje u Minhenu, dok njegovi korijeni vode iz Rožaja i Gusinja. Iako je odrastanje i život vezao za Njemačku, povezanost sa rodnim krajem i porijeklom ostala je važan dio njegovog identiteta. Upravo tu emociju i pripadnost želi da prenese i kroz muziku, predstavljajući Crnu Goru na regionalnoj i međunarodnoj sceni.
Njegov prvi duet sa Džidžom donosi zanimljiv spoj njemačkog jezika i prepoznatljivog balkanskog uličnog izraza. Kroz pesmu se provlače teme brzog života, velikih ambicija i neizvjesnosti, uz zvuk koji prati savremene trendove rep scene.
Buzi ne krije da od ove saradnje očekuje mnogo više od zajedničke pesme.
„Kroz projekat sa Džidžom želim da vratimo Crnu Goru na mapu mejnstrim repa i da predstavljamo našu zemlju u svetu rep muzike. Želim da ljudi s ponosom mogu da kažu: ‘I mi imamo dobrog repera koji nas predstavlja!’“
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