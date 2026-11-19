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Mladenci su se potrudili da ispoštuju svoje goste i ostanu na proslavi do samog kraja, kako i dolikuje jednom ovako važnom danu. Ipak, kada se svadbeno veselje završilo, usledio je i povratak kući, koji nije prošao baš onako kako su možda planirali.

Štikle zamenila čizmama

01:47 Bager preprečio put mladencima Izvor: Kurir

Naime, nakon višesatnog slavlja, Jovana je odlučila da visoke potpetice zameni udobnijom obućom, kako bi se lakše kretala. Kada su stigli do svoje zgrade, novopečeni supružnici nisu mogli da nastave put automobilom, budući da su na ulici u toku radovi, a na licu mesta mogao se videti i bager.

Zbog toga su Jovana i Miloš morali da izađu iz automobila i ostatak puta do zgrade prepešače.

Prolaznici im dobacivali

Ekipa Kurira ispratila je sve zanimljive detalje nakon venčanja Jovane i Miloša, o čemu svedoči i snimak sa lica mesta. Mladenci su privlačili pažnju gde god da su se pojavili, a prolaznici nisu krili oduševljenje, pa su im dobacivali i upućivali čestitke povodom venčanja, što je dodatno ulepšalo njihov povratak kući.

1/5 Vidi galeriju Voditeljka Jovana Jeremić izgovorila je danas sudbonosno „da“ u crkvi svom izabraniku Milošu Stojanoviću Tigru Foto: Kurir

Mlada se rasplakala pred svima

Inače, najemotivniji trenutak sa slavlja usledio je kada se zvanicama obratila Jovana. Voditeljka nije uspela da sakrije suze, a pred najbližima je otvorila dušu i priznala da joj je u jednom od najvažnijih trenutaka života nedostajala osoba koju je najviše volela – njen pokojni otac.

Jovana je otkrila da su joj tokom crkvene ceremonije misli neprestano bile uz njega, te da je uverena da bi bio presrećan da može da je vidi na današnji dan, nakon svega kroz šta je prošla.

1/6 Vidi galeriju Jovana Jeremić i Miloš Stojanović Tigar nakon venčanja sa zvanicama su nastavili slavlje u jednom beogradskom restoranu, gde su uživali u intimnoj atmosferi. Foto: Pink, Printscrean

- Hvala vam puno. Veliko mi je srce, dosta sam emotivna bila i u crkvi. Želim da spomenem da sam posebno emotivna jer danas sa nama nije bio neko koga sam ja najviše volela, a to je moj otac. U crkvi, dok je trajala ceremonija, sve vreme su mi misli bile tamo daleko, sa njim. Ja znam da bi moj otac danas bio srećan da me vidi u ovom izdanju, s obzirom na to da je otišao na način da me gleda jako tužnu 2025. godine. Ja sam danas najsrećnija na svetu jer znam da je moj otac danas ovde sa nama - rekla je Jovana kroz suze.

Čim je izgovorila ove reči, Tigar je prišao svojoj supruzi, snažno je zagrlio i izljubio, pružajući joj podršku u jednom od najosetljivijih trenutaka večeri. Njegov gest dodatno je raznežio prisutne, koji su sa pažnjom slušali Jovanino obraćanje.