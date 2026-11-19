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Danijel Alibabić predstavlja novi album koji je najemotivniji njegov projekat do sada, kako tvrdi sam pevač.

Pored raznih tema on se dotako Evrovizije i izneo specifično mišljenje.

Naime, pevač smatra kako bi Marija Šerifović trebalo da predstavlja Srbiju tokom naredne godine, jer kako kaže, to bi bio pun pogodak.

07:45 Danijel Alibabić intervju Izvor: Kurir

00:12 Supruga Danijela Alibabića Izvor: Kurir

Pored supruge, Danijela su podržale i njegove kolege sa estrade.

Među prvima se pojavila Ana Sević.

02:25 Ana Sević intervju Izvor: Kurir

Voditeljka je otkrila kako nije bila na snimanjima emisije "Zvezde Granda" zbog prehlade, ali da je sada bolje.

Tu je i Marija Mikić koja otkriva da je spremna za udaju po drugi put.

03:55 Marija Mikić o novom partneru Izvor: Kurir

Na ovoj muzičkog proslavi pojavili su se i Sloba Radanović sa suprugom, kao i drugi poznati.

04:17 Sloba Radanovic Izvor: Kurir

Na čitavoj promociji vlada pozitivna atmosfera, a poznati su nasmejani i spremni na pozeraj pred kamerama.

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