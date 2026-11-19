ZA DANIJELA ALIBABIĆA OVO JE VAŽAN DAN! Evo ko se sve okupio sa estrade kako bi bio uz njega (VIDEO)
- Danijel Alibabić predstavlja novi album, koji opisuje kao svoj najemotivniji projekat do sada.
- Na promociji su ga podržale supruga i kolege sa estrade, među prvima Ana Sević i Marija Mikić.
- Alibabić je usput poručio da bi Marija Šerifović trebalo da predstavlja Srbiju na Evroviziji naredne godine.
Danijel Alibabić predstavlja novi album koji je najemotivniji njegov projekat do sada, kako tvrdi sam pevač.
Pored raznih tema on se dotako Evrovizije i izneo specifično mišljenje.
Naime, pevač smatra kako bi Marija Šerifović trebalo da predstavlja Srbiju tokom naredne godine, jer kako kaže, to bi bio pun pogodak.
Pored supruge, Danijela su podržale i njegove kolege sa estrade.
Među prvima se pojavila Ana Sević.
Voditeljka je otkrila kako nije bila na snimanjima emisije "Zvezde Granda" zbog prehlade, ali da je sada bolje.
Tu je i Marija Mikić koja otkriva da je spremna za udaju po drugi put.
Na ovoj muzičkog proslavi pojavili su se i Sloba Radanović sa suprugom, kao i drugi poznati.
Na čitavoj promociji vlada pozitivna atmosfera, a poznati su nasmejani i spremni na pozeraj pred kamerama.
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