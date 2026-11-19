ČUVENI SPORTISTA JE TIGROV OTAC! Mnogi su ga obožavali, postigao je neverovatne rezultate: Ubijen u brutalnoj sačekuši
- Jovana Jeremić je ponovo u fokusu javnosti nakon vesti da se udala za boksera Miloša Stojanovića Tigra.
- Tigar je talenat i ljubav prema boksu nasledio od oca Miodraga Gidre Stojanovića, nekadašnjeg sportskog funkcionera, boksera i kaskadera.
- Gidra je ubijen 2001. u sačekuši ispred Teniskog kluba 'Partizan' u Beogradu, kada je na njega ispaljeno šest hitaca.
Ljubavni život voditeljke Jovane Jeremić ponovo je u žiži javnosti nakon saznanja da se udala za boksera Miloša Stojanovića Tigra. Međutim, malo ko zna za neverovatnu porodičnu priču koja prati njegovog oca.
Miloš je ljubav prema boksu i talenat nasledio od svog oca, Miodraga Stojanovića Gidre, nekadašnjeg sportskog funkcionera, boksera i kaskadera. Gidra je u javnosti važio za jednog od najspremnijih ljudi svog vremena — bio je Ginisov rekorder u disciplini trbušni sklekovi i nezvanično smatran najjačim Jugoslovenom, rame uz rame sa Marijanom Matijevićem.
Ipak, njegov život okončan je na brutalan način u klasičnoj sačekuši u prestonici. Kobnog 18. februara 2001. godine, ispred Teniskog kluba „Partizan“ u Beogradu, maskirani i nikada identifikovani napadač sačekao je trenutak kada je Stojanović ulazio u svoj automobil marke „audi“. Napadač je u njega ispalio šest hitaca iz pištolja — pet metaka pogodilo ga je u predelu grudi, dok ga je jedan pogodio direktno u vrat.
Tigar ponosan na očeve uspehe
Uprkos velikoj porodičnoj tragediji, Miloš je ostao izuzetno ponosan na očeve uspehe, a sam je izgradio zavidnu sportsku karijeru u ringu. Poznato je da voditeljka voli da pored sebe ima ostvarene i snažne muškarce, pa ne čudi što je upravo bokser privukao njenu pažnju.
Iako je ranije potvrdila da uživa u emotivnoj vezi, Jovana Jeremić je naglasila da detalje privatnosti više ne želi da deli sa javnošću.
„O privatnom životu ne pričam više u javnosti. Kada budem pravila svadbu i budem u drugom stanju, svi ćete biti pozvani. Do tada, ništa neću komentarisati. Srećna sam. To je dovoljno“, poručila je voditeljka na početku veze sa Tigrom.
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