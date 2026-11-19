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Pevačica Marija Mikić govorila je o porodičnom životu i svakodnevnim obavezama, ne krijući koliko joj znači pomoć majke, koja preuzima brigu o njenoj deci dok ona ima poslovne obaveze. Tom prilikom otkrila je i zanimljive detalje o interesovanjima svoje ćerke, ali i progovorila o emotivnom životu, koji joj je u poslednje vreme ispunjen ljubavlju.

Marija je priznala da je već godinu dana u srećnoj vezi sa muškarcem kog poznaje dugi niz godina. Iako svog partnera ne viđa javnost na njenim događajima, pevačica ističe da ga ne krije, već jednostavno želi da njihovu privatnost sačuva za sebe.

"Spremna sam da stanem drugi put na ludi kamen"

03:55 Marija Mikić o novom partneru Izvor: Kurir

Njihova ljubavna priča dobila je novi početak nakon slučajnog susreta u inostranstvu, a Mikićeva ne isključuje mogućnost da ponovo stane pred matičara.

Govoreći o porodičnim obavezama i ćerkinim interesovanjima, Marija je otkrila:

"Moja mama večeras čuva decu, moraću da joj se zahvalim za sve. Ćerku u poslednje vreme zanimaju fudbaleri, hoće da trenira fudbal, prešla je sa šminke na fudbal, a nije joj ni mama bila nešto ženstvena do tridesete." - rekla je Marija Mikić, pa se osvrnula na mogućnost ponovne udaje:

"Spremna sam da stanem drugi put na ludi kamen, što da ne, gde nas život odvede. Ne treba nikada da prestane da se veruje u ljubav. Moj partner nije iz ove priče, ne krijem ga, samo ne idemo zajedno na događaje. Ne kontroliše me, mi se dugo poznajemo, on moje biće zna potpuno i nema potrebe za tim. Slučajno smo se sreli u drugoj zemlji i obnovili romansu, bilo je kao u filmovima. Žena koja se razvela, zna zašto se razvela i ne treba joj rame za plakanje. Godinu dana smo zajedno. Ugojila sam se zbog nove ljubavi, ali ćemo raditi na tome" - pričala je pevačica.

1/6 Vidi galeriju Marija Mikić i Jovan Pantić Foto: ATAIMAGES, Instagram, Nemanja Nikolić, Printscreen

Rodila dvoje dece, pa se razvela

Podsetimo, Marija Mikić pronašla je sreću nakon razvoda od Jovana Pantića sa kojim ima sina Miliju i ćerku Đurđu, a on se nedavno oglasio povodom modela viđanja dece nakon razvoda.

- Nema tog sudije, nema te presude koja može da pobedi moju ljubav prema njima. Nema tog čoveka koji je jači od srca njihovog tate. Ja nisam otac za svaku drugu sredu i svaki drugi vikend. Ja sam njihov TATA za svaki dan, u mislima, u srcu i u svakoj borbi koju vodim za njih - napisao je Jovan Pantić i dodao:

- Moje vreme sa njima možda ima svoj raspored, ali moja ljubav prema njima nema granice. Mnogo toga nemogućeg sam uradio u životu. Zato znam da mogu da napravim i jedan poseban kalendar za nas. Kalendar u kojem će mnogo više dana sa njima imati svoje mesto, jer ljubav prema njima ne može da stane ni u jednu presudu, ni u jedan datum. Jer ono što nosim u srcu za njih nema ograničenje - dodao je on na Instagramu, a Marija se tim povodom nije oglašavala.