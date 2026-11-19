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Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, ponovo je zaintrigirao javnost objavom na društvenim mrežama, a ovog puta čini se da je njegova poruka upućena Jeleni Karleuši.

Boki je na svom Instagram storiju podelio crnu pozadinu sa nekoliko rečenica koje su odmah privukle pažnju.

„Prvo me je blokirala Ceca, a sada i Jeca. Fuuuuuj! Oksimoron“, napisao je Boki, uz pesmu Svetlane Cece Ražnatović „Drugarice lažljivice“.

Ipak, tu se nije zaustavio, već je dodatno zagolicao maštu pratilaca rečima:

„Pored toga što je užasno šokantno i odvratno, ipak… Biće interesantno…“

Foto: Printscreen

Svi se pitaju šta je razlog

Iako Jelenu Karleušu nije direktno pomenuo, mnogi bi mogli da zaključe da se iza nadimka „Jeca“ krije upravo pop zvezda, naročito imajući u vidu da je Boki prethodno spomenuo Cecu.

Šta se tačno dogodilo između Bokija 13 i JK, kao i zbog čega ga je pevačica navodno blokirala, za sada nije poznato. Njegova misteriozna najava, međutim, ostavlja prostor za brojna nagađanja, posebno zbog obećanja da će ono što sledi biti „interesantno“.

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