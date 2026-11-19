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Boki 13 pojavio se na koncertu kod Mire Škorić i tom prilikom govorio je o aktuelnoj temi njegovog sukoba sa Jelenom Karleušom.

Pre svega toga pomenuo je Miru, te otkrio koliko je zapravo poštuje i voli.

"Da, Mira je jedna od mojih najdražih prijateljica na estradi, ako uopšte ima prijateljstava na estradi, drago mi je da večeras obeležava jubiler."

Boki je ubrzo progovorio i o tome što ga je JK blokirala na Instagramu.

"Ona je verovatno dobro, valjda je skinula onu čarapu sa glave i sada je okej, ne znam šta se desilo sa njom, pitajte nju. Nažalost to jeste istine, to je za mene veoma šokantno i ne mogu da se oglašavam dok ne saznam razlog. Stvarno sam šokiran, nadam se da postoji dobar razlog... ili postoji taj razlog ili je neka teška droga, treće nema", kaže pa dodaje.

02:48 Boki 13 o sukobu sa jk Izvor: Kurir

"Blokiran sam svuda, a ne želim da pretvorim Mirin koncert u priču oko JK i mene, prvo me blokirala Ceca, sada Jeca, misim mene baš briga samo mi je sve to fuj".

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