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Pevačica Viki Miljković pojavila se na promociji Danijela Alibabića, a njen dolazak privukao je veliku pažnju. Mnoge je iznenadila njihova saradnja, s obzirom na to da neguju različite muzičke žanrove, ali Viki je objasnila da za dobru saradnju presudnu ulogu ne igra muzički pravac, već međusobno poštovanje i ljudski kvaliteti.

- Ma naravno, bitno da smo dobri ljudi. Danijel je dobar čovek i jako mi je drag. Duet je trebalo da izađe ranije, ali mislim da je sad pravi trenutak.

Viki se osvrnula i na svoj stajling, posebno na mini-suknju koja je godinama jedan od njenih zaštitnih znakova. Ipak, kako je istakla, za modne kombinacije više nije zadužena sama, već je taj deo posla prepustila svom timu.

Detaljnije u prilogu.

05:02 Viki Miljkovic Izvor: Kurir

- Ja sam sve što se tiče stajlinga prepustila Eleni, u svom timu imam ljude gde se svako bavi svojim delom posla i to rade dobro.

O Dari Bubamari

Novinari su je upitali i za Daru Bubamaru, a Viki nije imala dilemu kada je reč o podršci koleginici. Istakla je da joj je drago kada čuje nešto lepo o pripadnicima svoje generacije, a potom se osvrnula i na Darin komentar koji je privukao pažnju javnosti.

Mene su nedavno pitali da li podržavam Daru, naravno da je podržavam. Obradujem se kada čujem našu generaciju.

1/9 Vidi galeriju Viki Miljković Foto: Ilija Ilić

Na Darinu izjavu: „Super je suknja, ali nju nešto ne gotivim“, Viki je odgovorila kratko i bez želje da ulazi u bilo kakvu raspravu:

Ja nemam ništa protiv nje, privatno se nikad nismo družile.

O kumu Veljku Ražnatoviću i kostimu bubamare

Posebnu pažnju privukao je i njen komentar o temi koja se prethodnih dana našla u centru interesovanja javnosti, a tiče se kostima bubamare koji je nosio sin Veljka Ražnatovića.

Viki je naglasila da se uglavnom oglašava povodom stvari koje se tiču nje i njene karijere, ali da je u ovom slučaju reč o njenom kumu, zbog čega je želela da iznese svoj stav. Poručila je da ne treba previše zadirati u odluke roditelja kada je reč o vaspitanju dece, ali i da će Veljko uvek imati njenu podršku.

1/5 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

- Ja komentarišem samo stvari vezane za mene i moju karijeru, moj kum Veljko je u pitanju i reći ću da svako ima pravo da vaspitava decu kako želi, kako mu nalažu verska pravila, ne treba da se mešamo šta će deca raditi posle osamnaeste godine, ali dok su deca mala, svako vaspitava decu kako treba. Nemojte toliko pažnje posvećivati tome, uvek im dajem podršku.