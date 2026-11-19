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Neprijatna situacija dogodila se u Sava Centru, gde je Zorana Simeunović, pred našim kamerama, izgubila deo lančića koji za nju ima posebnu emotivnu vrednost.

Naime, pevačici je nestao deo nakita sa priveskom na kojem se nalazi ime njene ćerke, zbog čega je nastala prava drama.

1/5 Vidi galeriju Zorana Simeunović Foto: Kurir

Kako se može videti na fotografijama i snimku koji su zabeleženi na licu mesta, Zorana je u Sava Centru razgovarala sa prisutnima, dok je u rukama držala kutijicu i pokušavala da pronađe izgubljeni deo nakita.

Posebno je zanimljivo to što privezak nije običan komad nakita, već nosi ime njene ćerke, zbog čega je ovaj gubitak za pevačicu sigurno mnogo više od materijalne štete.

00:48 Zorana place Izvor: Kurir

Za sada nije poznato da li je izgubljeni deo lančića pronađen. Podsećamo, Zorana je došla da se opusti i uživa u koncertu Mire Škorić.

Pogledajte dodatni snimak: