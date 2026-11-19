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Pevačica Mira Škorić okupila je noćas brojne kolege, prijatelje i ljubitelje svoje muzike, a ekipa Kurira razgovarala je sa njom neposredno pred početak koncerta. Iako iza sebe ima decenije iskustva i veliki broj nastupa, Mira nije krila da je ovo veče za nju posebno i da oseća veliku odgovornost.

Kako je istakla, ne bi to nazvala tremom, već osećajem odgovornosti prema ljudima sa kojima sarađuje, a posebno prema matičnoj kući Hype produkciji i njenom šefu Saši Mirkoviću.

- Moram da vam kažem da se ne radi o tremi, ona je uvek prisutna, ali ja to zovem odgovornost. Ne smem da obrukam matičnu kuću Hype produkciju, a najmanje šefa Sašu Mirkovića. Iako imam puno iskustva sa koncertima, nekako je ovo večeras ozbiljna priča. Postoji i neka posebna emocija – rekla je Mira.

1/5 Vidi galeriju Mira Škorić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kolege su je oduševile, a ovo veče za nju ima poseban značaj!

Na pitanje ko ju je posebno oduševio svojim dolaskom i podrškom, pevačica nije želela da izdvaja pojedince, već je sa osmehom istakla da su se pojavili oni koji je najviše raduju.

- Dosta kolega me je oduševilo, ali svi oni koji treba da budu tu su. Bilo je i onih koji nisu mogli da dođu, ali su se javili – otkrila je pevačica.

Mira je priznala i da su emocije večeras veoma jake, te da nije isključeno ni da joj krenu suze. Na pitanje da li postoji mogućnost da se rasplače, odgovorila je u svom prepoznatljivom duhovitom maniru:

- Sve je noćas moguće. Ide to sa godinama, kad si klecava starica – našalila se Mira.

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Ipak, iza osmeha i šale kriju se i uspomene koje za pevačicu nose posebnu težinu. Mira se osvrnula na svoj muzički put, koji je započela davne 1986. godine, kao i na prethodni veliki koncert u Sava centru 2019. godine, kada je obeležila 30 godina karijere.

Kako je istakla, tokom priprema i pred ovaj nastup vratili su joj se brojni filmovi iz prošlosti, a posebno se prisetila ljudi koji su zauvek ostavili trag u njenom životu.

Ovako je Mira nekad izgledala:

1/7 Vidi galeriju Ovako je Mira Škorić nekada izgledala Foto: Printscreen/YT, Instagram printscreen/estradnimuzickivremeplov, Printscreen

- Ja sam krenula da pevam 1986. godine. Godine 2019. imala sam koncert u Sava centru, kada sam slavila 30 godina karijere. Sve ovo vreme mi se vraćaju filmovi. Period korone za mene je bio najgori. Izgubila sam rođenu sestru, a tri-četiri meseca nakon toga izgubila sam i Bobana Kupunovića, koji je bio šef orkestra i dušu je dao za mene. Gledala sam ga kao rođenog brata. Njegovi sinovi su sada na sceni sa mnom – rekla je Mira.