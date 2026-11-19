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Mira Škorić koncertom u Sava Centru obeležava 40 godina na estradi. Tom prilikom pored fanova došli su i poznati koji su upriličili ovaj jubilej.

Foto: Printscreen

Lepa Lukić pristigla je prva u svedenoj odevnoj kombinaciji folk pevačica bila je nasmejana i raspoložena.

00:11 Lepa Lukić Izvor: Kurir

Boki 13 došao je da podrži Miru, a onda se dotakao toga da ga je JK otpratila sa društvenih mreža.

"Ona je verovatno dobro, valjda je skinula onu čarapu sa glave i sada je okej, ne znam šta se desilo sa njom, pitajte nju. Nažalost to jeste istine, to je za mene veoma šokantno i ne mogu da se oglašavam dok ne saznam razlog. Stvarno sam šokiran, nadam se da postoji dobar razlog... ili postoji taj razlog ili je neka teška droga, treće nema", kaže pa dodaje.

"Blokiran sam svuda, a ne želim da pretvorim Mirin koncert u priču oko JK i mene, prvo me blokirala Ceca, sada Jeca, misim mene baš briga samo mi je sve to fuj".

02:48 Boki 13 o sukobu sa jk Izvor: Kurir

Tu su još bile Maja Marijana, Sandra Čaprić, ali i Zorana Simeunović koja je imala incident sa izgubljenim delom ogrlice.

00:48 Zorana place Izvor: Kurir

04:33 Sandra Capric o pesmama Izvor: Kurir

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