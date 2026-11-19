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Marina Tucaković je bila udata za kompozitora Aleksandra Radulovića Futu sa kojim je imala dva sina Milana i Miloša koji su na veliku žalost preminuli.

Njena koleginica Ljiljana Jevremović je jednom prilikom gostovala u studiju redakcije Nova.rs gde je ispričala zašto se povukla iz javnosti i kako sada živi, a u jednom trenutku prisetila se i pokojne Marine Tucaković.

"Mnogo mi je žao nje, bila sam kod nje u kući, mi kolege smo se uvek podržavali. Mnogo mi je žao te porodice i njenog života, ja se sećam jednog našeg razgovora, pogodilo se da joj je tih dana bio rođendan, i ja sam nekoga zvala i pitala sam da li je baš danas i rekli su mi da jeste. Ja sam je okrenula nešto predveče i čestitala joj, a ona mi je rekla 'Ti si prva koja mi je čestitala', ja rekoh: 'Molim', a ona mi kaže: 'Možda će se neko setiti kasnije'. Pitala sam se da li je moguće. To je tako", ispričala je Ljiljana, pa je dodala:

1/5 Vidi galeriju Marina Tucaković Foto: Printscreen/Youtube/City, Dragana Udovičić, Luka šarac

"Sećam se da sam poslednji put pozvala Futu da mu kažem da sam slobodna ako bilo šta treba, nisam mogla u tom momentu finansijski da pomognem, ali ako treba da se briše prašina, da se gura nameštaj, šta god ja sam bila tu. On se zahvalio i rekao da će me pozvati ako nešto treba. Imala sam neku grupu sa Laćom, tu je bilo naš nekoliko tekstopisaca, razmenjivali smo fotke kućnih ljubimaca, žao mi je što se to tako završilo."

"Žao mi je što Marina Tucaković nije stigla da živi svoj život, ona je stalno bila u 'bubnju' u poslu, zato ja uživam da budem prodavačica. Sa ljudima sa kojima nisam imala kontakt mogu da porazgovaram i jako mi je zanimljivo, uopšte mi se ne vraća na estradu. Vratila bih se zbog zarade, ali u ovom trenutku možda nije ni dobro da zarađujem da bih moja ćerka, koja je sada na drugom godini specijalizacije za psihologiju na smeru za transakcionu analizu, vidila da se može krenuti i od nule. Najbolje ću joj pokazaću primerom kako da se snađe u životu da ako se jedan posao poljulja i nestane nađe drugi", rekla je Ljiljana Jevremović.

kurir / nova.rs

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